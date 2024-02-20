SoftBank'ın CEO'su Masayoshi Son, tam tamına 100 milyar dolarlık bir bütçe ile yapay zeka çiplerini seri üretime geçirmeyi hedefliyor. Japon milyarder böylece, Nvidia'nın sektördeki hakimiyetini de zedeleyebilir. İşte detaylar…
Japon milyarder gemileri yaktı
Çoğunluk hissesine sahip olduğu SoftBank'ın en önemli girişimi Arm şirketinin piyasa değerindeki büyük artışla birlikte servetine servet katan Son, bu kazancının büyük bir kısmını yeni çip girişimi için harcamayı planlıyor. İşte detaylar…
Nvidia'nın çip sektöründe tekelleşmeye doğru giden durumundan oldukça rahatsız olduğu bilinen Japon milyarder, Izanagi kod adıyla çalışmalara başlayan ve Arm bünyesinde gerçekleştirilecek yeni yapay zeka çipleri projesiyle, Nvidia için büyük bir tehdit oluşturabilir.
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Ancak 100 milyar dolarlık bir yatırım gerektireceği beklenen bu girişim için, gerekli paranın nereden bulunacağı tam olarak netleşmiş değil. Gelen ilk bilgilere göre 30 milyar dolarlık kısmın direkt olarak SoftBank'tan çıkması beklenirken, geri kalan 70 milyar dolar özellikle Orta Doğu bölgesindeki yatırımcılar tarafından karşılanacak.
Eğer bu proje hayata geçirilebilirse, Microsoft'un OpenAI yatırımından daha çok ses getireceği ve dünya üzerindeki çip pazarının yarısını hakimiyeti altına alacağı konuşuluyor. Geleceğin en kilit teknolojisi olarak gösterilen yapay zeka için devasa miktarda çip gerekmesi, Masayoshi Son gibi teknoloji girişimcilerinin de iştahını kabartmış durumda.
Son, verdiği her röportajda günün birinde yapay zeka robotlarının insan aklını fersah fersah aşacağını iddia ediyor. Projeye adını veren İzanagi ise, Japon kültüründe hayat ve yaradılış tanrısı olarak bilinmekte. Son'un başarılı olup olamayacağı ise teknoloji sektöründe merak konusu oldu.
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Son Dakika › Teknoloji › SoftBank CEO'su Masayoshi Son, yapay zeka çiplerine 100 milyar dolarlık bütçe ayırıyor - Son Dakika
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