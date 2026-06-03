Soğanlı Dağı\'ndaki RES Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın katılımıyla açıldı

Trabzon ve Bayburt sınırlarında yer alan 2 bin 350 rakımlı Soğanlı Dağı'nda kurulan rüzgar enerji santrali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törenle hizmete alındı.

Enerji Bakanlığı tarafından Trabzon-Bayburt, Balıkesir, Eskişehir, Mardin ve Şanlıurfa illerinde hayata geçirilen yenilenebilir enerji yatırımları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da canlı bağlantıyla katıldığı toplu açılış töreni ile hizmete alındı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yenilenebilir enerji yatımlarının ülkenin enerji bağımsızlığı açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak yenilenebilir enerji konusunda belediye olarak çalışmalar yaptıklarını vurguladı. Başkan Genç, "Daha önce Ortahisar ilçemizde GES'i hayata geçirdik. Şimdi de Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde GES kuruyoruz. Tamamlandığında, diğer GES yatırımlarımızla birlikte belediyemizin bütün enerji ihtiyacını karşılamış olacağız. Türkiye Yüzyılı'nda, kıymetli Cumhurbaşkanımızdan aldığımız güçle şehirlerimizi daha ileriye taşıyacağız. Soğanlı'daki bu yatırımın Trabzon'umuza, Bayburt'umuza ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Açılışı gerçekleştirilen Soğanlı RES, 23 adet tribünden oluşuyor. Bu santralde üretilecek enerji ile 120 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacı karşılanacak.

Trabzon ve Bayburt sınırlarındaki 2 bin 350 rakımlı Soğanlı Dağı'nda kurulan rüzgar enerji santralinin açılış törenine Trabzon Valisi Tahir Şahin, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve yatırımcı firma yetkilileri katıldı. - TRABZON