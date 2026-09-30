SOLOTÜRK, Şanlıurfa'da TEKNOFEST'te ters kalkış ve kobra manevrasıyla nefes kesti - Son Dakika
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SOLOTÜRK, Şanlıurfa'da TEKNOFEST'te ters kalkış ve kobra manevrasıyla nefes kesti

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SOLOTÜRK, Şanlıurfa\'da TEKNOFEST\'te ters kalkış ve kobra manevrasıyla nefes kesti
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SOLOTÜRK, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa'da gösteri uçuşu yaparak ters kalkış ve kobra manevrasıyla izleyenleri nefes kesti. Pilot Yarbay Murat Bakıcı kokpitten Şanlıurfa semalarından selam verirken, vatandaşlar SOLOTÜRK'e sevgi ve tebriklerini iletti.

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa'da gösteri uçuşu yapan SOLOTÜRK nefes kesti.

Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde bulunan F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Güneydoğu'nun kadim topraklarında gökyüzüne imza attı. Dünya havacılık tarihinde kendilerine patentli olan SOLOTÜRK ters kalkış, SOLOTÜRK tonosu, yavaş uçuş, reverans ve kobra manevrası ile yurt içi ve yurt dışında birçok gösteriye imza atan ekipteki Hava Pilot Yarbay M. Erhan Aydemir, gösteri sırasında uçuş emniyet subaylığını gerçekleştirdi. Gösteri sırasında müziğin başında Üstçavuş Muhammed Bölükbaşı yer alırken, Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Yüzbaşı Ş. Alper Şen de TEKNOFEST için hazırladığı özel sunumu vatandaşlara anlattı. SOLOTÜRK ekip lideri pilotu Pilot Yarbay Murat Bakıcı, her manevrasıyla nefesleri kesti.

"Şanlıurfa'da sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz"

Kokpit içinden telsiz aracılığıyla vatandaşlara seslenen Pilot Yarbay Murat Bakıcı, "Sevgili havacılık tutkunları SOLOTÜRK gösteri uçuşumuza hoşgeldiniz. TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında tarihin sıfır notası Göbekli Tepe'ye ev sahipliği yapan Şanlıurfa'da sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Şanlıurfa semalarından sizleri sevgiyle selamlıyoruz. İyi seyirler diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"SOLOTÜRK'ü çok seviyoruz"

Gösteriyi 4 aylık kızları Aylin Meva ile takip eden Mehmet-Gülizade Şeker çifti, "Çocuğumuzla birlikte geldik. Bizim için müthiş bir aktivite oldu. SOLOTÜRK gerçekten dünyanın en iyi pilotlarına sahip. Bu konuda biz ülke olarak çok şanslıyız. Teşekkürler Murat komutan, teşekkürler Erhan komutan ve teşekkürler SOLOTÜRK. SOLOTÜRK'ü çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Başka bir vatandaş ise, "Çok harika, bu konuda Türk Hava Kuvvetlerini canı gönülden tebrik ediyorum. Maşallah diyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımız çok heyecanlandılar" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: SOLOTÜRK, Şanlıurfa'da TEKNOFEST'te ters kalkış ve kobra manevrasıyla nefes kesti - Son Dakika
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