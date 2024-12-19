Sosyal Medya Artık Bir Meslek: "Bu İşin Okulu Olmalı" - Son Dakika
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Teknoloji

Sosyal Medya Artık Bir Meslek: "Bu İşin Okulu Olmalı"

Sosyal Medya Artık Bir Meslek: "Bu İşin Okulu Olmalı"

Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur, sosyal medyanın hobi olmaktan çıkıp dev bir endüstriye dönüşmesini ve bu alanda akademik eğitimin gerekliliğini vurguladı.

19.12.2024 13:18
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"Sosyal medya kanalları ilk açıldığında, içerik üretimi bir hobi olarak yapılıyordu. Ancak şu an Influencer Marketing, 2,1 milyar dolarlık dev bir endüstriye dönüşmüş durumda. Bu iş, artık bir meslek haline geldi. Büyük influencer'lar, tek başlarına bu yükü kaldıramadıkları için arkalarında koca bir ekip çalışıyor," diyen Teymur, bu dönüşümün sosyal medyada içerik üretimini yalnızca bir ürünü göstermekten öte, profesyonel bir pazarlama stratejisine dönüştürdüğünü belirtti.

"Bugün ürün tanıtımlarının ötesinde, sosyal medyada başarılı olabilmek için kitleni tanıman, onlara uygun bir dil geliştirmen, fotoğrafçılık ve video edit gibi teknik programları kullanabilmen gerekiyor. Aynı zamanda etik kurallar, marka iletişimi gibi konuları da bilmek şart. Dolayısıyla bu alanın bir okulunun olması gerektiğine inanıyorum," diye ekledi.

Türkiye'deki üniversitelerde medya ve pazarlama bölümlerinde sosyal medya kullanımına yönelik derslerin şimdiden verilmeye başladığına dikkat çeken Sümeyra Teymur, "Eğer bu iş artık bir meslekse, bunun okulu da olmalı. Akademik eğitimle desteklenmiş profesyoneller bu sektöre yön verebilir," ifadelerini kullandı.

Influencer'ların ve sosyal medya uzmanlarının gelecekte daha da büyüyen bu sektöre çok daha donanımlı bir şekilde adım atabilmesi için, sosyal medya içerik üretiminin akademik bir bölüm olarak ele alınmasının önemini vurgulayan Teymur'un bu açıklamaları, sektörde yankı uyandırdı.

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