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Sosyal medya fenomeni The Wang, İstanbul metrobüsünde güvenlik görevlileri tarafından durduruldu - Son Dakika
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Sosyal medya fenomeni The Wang, İstanbul metrobüsünde güvenlik görevlileri tarafından durduruldu

Instagram, TikTok ve YouTube platformlarında çizgi dizi karakteri Keloğlan'ı taklit ederek ünlenen 'The Wang', İstanbul'da metrobüsün üstüne çıkarak dikkat çekmeye çalıştı. Ancak güvenlik görevlileri tarafından fark edilen fenomen, metrobüs durdurularak indirildi.

Sosyal medya fenomeni The Wang, İstanbul metrobüsünde güvenlik görevlileri tarafından durduruldu
04.01.2024 - 00:37,
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Sosyal medyanın git gide daha büyük bir mecra haline gelmesiyle birlikte yüksek sayıda takipçiye sahip kişilere "fenomen" denmeye başlandı. Bu fenomenler, daha fazla izlenme alabilmek için dikkat çeken içerikler üretmeye çalışıyor.

Son aylarda çok konuşulan fenomenlerden biri de "The Wang". Instagram, TikTok ve YouTube platformlarında çizgi dizi karakteri Keloğlan'ı taklit ederek ünlenen "The Wang", yeni bir içerik üretmeye çalışırken bu sefer pek de başarılı olamadı.

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Aktarılan bilgilere göre "The Wang", İstanbul'da bugün saat 14.00 sularında Topkapı – Şehit Mustafa Cambaz metrobüs durağındaki panele tırmanarak metrobüsün üstüne çıktı. Kimsenin fark etmemesiyle birlikte iki durak ilerleyen metrobüs, Edirnekapı durağına kadar geldi.

Sosyal medya fenomeni The Wang, İstanbul metrobüsünde güvenlik görevlileri tarafından durduruldu

Metrobüs, Edirnekapı durağında hareket etmek üzereyken aracın üstündeki sosyal medya fenomeni fark edildi ve metrobüs, güvenlik görevlileri tarafından durduruldu. Bir süre güvenlik görevlileri ile konuşan kişi, daha sonrasında indirildi.

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Konuyla ilgili bilgilendirme yapan İETT (İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri) yetkilisi, sosyal medya fenomeninden şikayetçi olunacağını belirtti. Bu olayla birlikte tepki toplayan kullanıcı, daha önce de dikkat çeken videoları ile internette gündem olmuştu.

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Önümüzdeki saatlerde yeni gelişmeler belli olacaktır. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

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SON DAKİKA: Sosyal medya fenomeni The Wang, İstanbul metrobüsünde güvenlik görevlileri tarafından durduruldu - Son Dakika
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