SpaceX Bir Yılda Rekor Kırdı

Elon Musk'ın özel uzay şirketi SpaceX, pek çok başarı elde etti. Uzay şirketi, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği roket fırlatma adımıyla önemli bir rekora ulaştı. Buna göre SpaceX, bir yılda fırlattığı roket sayısıyla rekor kırmayı başardı. İşte detaylar!

Bir yıl içerisinde 200 farklı roket fırlatıldı!

Elon Musk'ın sahibi olduğu özel uzay şirketi SpaceX, çeşitli başarılarla gündemde yer aldı. Yalnızca 2023 yılı içerisinde tek başına 100'e yakın görev yapan şirket, önemli sonuçlar elde etti. Ancak SpaceX dışında başka özel uzay şirketleri ve devlet kurumları da yer alıyor.

Yıl boyunca kalkışı yapılan her roketi kayıt altına alan astronom Jonathan McDowell, insanların bir rekor kırdığını belirtti. Buna göre insanlar, bir yıl içerisinde tam 200 farklı roket fırlattı. Öte yandan bu durumun hem olumlu hem de olumsuz etkileri var.

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İnsanlık açısından bakıldığında bunun önemli bir başarı olduğu belirtiliyor. Ancak ozon tabakasına ve çevreye yönelik bakıldığında olumsuz etkilerin olduğunu söylemek mümkün. London College Üniversitesi tarafından yönetilen bir ekip, roketlerden yayılan karbon parçalarının atmosferdeki kaynaklardan 500 kat daha güçlü olduğunu ortaya çıkardı.

Bununla birlikte ekip, söz konusu durumun küresel ısınmayı artırabileceğinin altını çizdi. Bu çalışmada yer alan isimlerden biri olan Dr. Eloise Marais konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamasında, "Roket fırlatmaları uçak endüstrisinden kaynaklanan sera gazı ve hava kirletici emisyonlarla karşılaştırılıyor. Roket fırlatmalarından kaynaklanan kurum parçacıkları, uçaklara ve Dünya'ya bağlı diğer kaynaklara göre çok daha büyük etkiye sahip. Şu anda gerçekten ihtiyacımız olan şey, hızla büyüyen bu endüstriyi düzenlemek için en iyi strateji konusunda uzmanlar arasında bir görüşme." ifadelerine yer verdi.

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