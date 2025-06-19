SpaceX\'in Starship Roketi Patladı

SPACEX şirketine ait 'Starship' roketi, ABD'nin Texas eyaletindeki deneme uçuşu öncesinde arızalanarak patladı.
SpaceX'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 10'uncu uçuş testine hazırlanan 'Starship' roketin, yerel saatle 23.00 sıralarında 'büyük bir anormallik yaşadığı' kaydedildi.
Açıklamada, test boyunca sahanın etrafında güvenli bir alan bırakıldığı belirtilerek, olayda yaralanan olmadığı aktarıldı.
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