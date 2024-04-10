SpaceX, Starlink uydu internet hizmetini uzayda erişime açmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki dönemde mürettebatlı olarak açılması planlanan ilk ticari uzay istasyonu olan Vast Haven-1'de Starlink interneti erişilebilir olacak.
Starlink, ticari uzay istasyonuna internet verecek
Vast tarafından yapılan açıklamada, 2025 yılında fırlatılması planlanan Haven-1'in Starlink ağını destekleyeceği belirtildi. Uydular ve kullanıcılar arasında geniş bant veri iletimi için yüksek hızlı lazer ışınları kullanacağını dile getirdi.
SpaceX'in "lazer link" teknolojisiyle donatılacak Haven-1 uzay istasyonu, bu sayede kullanıcılara WiFi erişimi sağlayacak. SpaceX, video yayını ve bilimsel deneyler gibi faaliyetler için yeterince yüksek internet bağlantısı sunacağını belirtti.
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Starlink'in lazer bağlantısı, 100 Gbps'ye kadar veri iletim hızı sunuyor. Bu da Dünya'daki fiber optik hızlarla aynı seviyede olduğu anlamına geliyor. Vast CEO'su Max Haot'a göre Haven-1, 2025 yılında müşteri almaya başladığında ISS gibi diğer istasyonlardan farklı olarak uzayda düşük gecikmeli bağlantı sunacak.
Bu ortaklık, şimdiye kadar lazer bağlantılarını dünyada sunan Starlink için de bir ilki temsil ediyor. SpaceX, diğer uzay araçları için de lazer bağlantı sunmak istediğini ifade etti.
Şirketle bu anlaşmanın, Vast uzay istasyonlarının Starlink ile donatılması dahil olmak üzere daha fazla iş birliğine kapı araladığını söyledi. Özel uzay istasyonları ticari hale gelmeye başladıkça, uzayda yüksek hızlı internet ihtiyacı da kaçınılmaz olacak.
Son Dakika › Teknoloji › SpaceX, Starlink ile ticari uzay istasyonuna internet sağlayacak - Son Dakika
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