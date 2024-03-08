SpaceX, Taciz ve Cinsiyet Ayrımcılığı Davasıyla Gündemde

Teknoloji

Uzay araştırmalarında devrimsel işlere imza atan SpaceX, hakkında açılan bir dava ile gündem oldu. Sızıntılara göre, Michelle Dopak adlı kadın çalışan şirketi taciz ve cinsiyet ayrımcılığı suçlamasıyla mahkemeye verdi. Teknoloji sektöründe şok etkisi yaratan bu durum, büyük bir hayretle karşılandı. Eğer firma suçlu bulunursa, çok ağır bir tazminat cezasına mahkum edilebilir. İşte tüm detaylar…

SpaceX, dava sürecine girecek

Dopak'ın iddialarına göre, bir müdürü onu rahatsız edecek hareketlerde bulunuyordu. Ayrıca firmadaki birçok kadının erkekler tarafından sürekli alaycı eleştirilere maruz kaldığı, bunun zaman zaman mobbing boyutuna geldiği de öne sürülüyor.

Ayrıca erkek personelin kadın meslektaşlarına oranla daha fazla maaş aldığı söylenmekte. Bazı dedikodular ise, firma yönetiminin bu tatsız olayları gizlemeye çalıştığını güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. Fakat bu dava, SpaceX için bir ilk değil. Şirket daha önce de azınlıklara düşük maaş verdiği gerekçesiyle mahkemeye verilmişti.

Kendinden daha düşük liyakata sahip olan erkeklerin onun yerine terfi ettirildiğini savunan çalışan, bu duruma acilen bir dur denmesi gerektiğini belirtti. Dopak, kadın personelin yaşadıkları problemlerle ilgili üst yönetimle görüştüklerinde, kendileriyle ilgilenilmediğini ve neredeyse hiçbir aksiyon alınmadığını ifade ediyor. Şirketin ünlü CEO'su Elon Musk'ın konuyla ilgili yapacağı açıklama ise merakla bekleniyor.

Tesla için büyük suçlama!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce SpaceX bu suçlamalar karşısında ne yapmalı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.