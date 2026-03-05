SPK'dan 46 internet sitesine erişim engeli! WEEX de Listede - Son Dakika
Son Dakika

SPK'dan 46 internet sitesine erişim engeli! WEEX de Listede

SPK\'dan 46 internet sitesine erişim engeli! WEEX de Listede
05.03.2026 10:15
Sermaye Piyasası Kurulu, Türk yatırımcılara yönelik izinsiz faaliyet yürüttüğü tespit edilen 46 web sitesi hakkında erişim engeli kararı aldı. Listede yer alan isimler arasında global kripto para borsası WEEX de bulunuyor.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 4 Mart tarihli resmi bülteninde, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet üzerinden izinsiz kaldıraçlı işlem ve kripto varlık alım satımı yaptırdığı belirlenen sitelere ilişkin kritik bir karar açıklandı. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası ve 99/A maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında söz konusu 46 web sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki süreç başlatıldığı ifade edildi.

HABERLER.COM GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Listedeki en dikkat çekici isim, global kripto para borsası WEEX oldu. Daha önce Haberler.com'da yayınlanan haberin ardından gündeme gelen WEEX, Türkiye'de düzenlediği fiziksel bir etkinlikte 400 kat kaldıraç (400x) ürününü tanıtmıştı. Oysa Türkiye'de kaldıraçlı işlemler SPK tarafından kesin olarak yasaklanmış durumda.

Canlı yayınlanan söz konusu etkinlikte yüksek kaldıraçlı ürünlerin detayları aktarılırken, davete katılan bazı tanınmış kripto para fenomenlerinin de platformu takipçilerine tanıttığı görüldü.

ÜNLÜ KRİPTO FENOMENLERİ DE ETKİNLİĞE KATILMIŞTI

Etkinliğe katılanlar arasında Lord Of Crypto (Fırat Kurtoğlu), Nihat Çetinkaya, Coin Mühendisi, KriptoPusulası (Berk Özdeşer), Mehmet Gizik ve Caner Saltık gibi sosyal medyada geniş takipçi kitlesine sahip fenomenlerin yer aldığı belirtildi. Söz konusu isimler, X (Twitter) ve Telegram hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarda kaldıraçlı işlemlere yönelik kampanyaları öne çıkardı.

SPK'dan 46 internet sitesine erişim engeli! WEEX de Listede

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, bu tür organizasyonların yatırımcıları son derece yüksek riskli işlemlere yönlendirdiğine ve izinsiz sermaye piyasası faaliyeti niteliği taşıdığına dikkat çekiyor. SPK'nın kararı ise hem platformlara hem de bu tür tanıtım faaliyetlerine katılan kişilere yönelik denetimin sıkılaşacağının işareti olarak değerlendiriliyor.

Kripto Para, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji SPK'dan 46 internet sitesine erişim engeli! WEEX de Listede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5.03.2026 11:47:05.
SON DAKİKA: SPK'dan 46 internet sitesine erişim engeli! WEEX de Listede - Son Dakika
