Spotify, rekabet oldukça yoğun olduğu çevrimiçi kurs alanında adımlar atmaya başladı. Bugün başlatılan video tabanlı kurslarla Spotify, online öğrenme konusunda denemeler yapıyor. Gelin detaylarına birlikte göz atalım.
Spotify'da artık kurslar olacak
Şu an için yalnızca Birleşik Krallık'ta sunulan Spotify'ın video kursları, Skillshare, BBC Maestro, PLAYvirtuoso ve Thinkific gibi eğitim platformlarıyla işbirliklerinin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Kurslar, Spotify tarafından "müzik yapma, yaratıcı olma, iş öğrenme ve sağlıklı yaşam" olarak adlandırılan dört ana kategoride sunuluyor.
Platformun sunduğu kursların çoğu müzikle ilgili olsa da, müzik kaydı ve prodüksiyonu, şarkı yazma, DJ'lik ve radyo yayıncılığı gibi alanlarda da dersler bulunuyor. Ayrıca, rap, grime, garage, drum and bass, house ve techno gibi belirli müzik türlerine odaklanan kurslar da mevcut.
Bununla birlikte platform aynı zamanda girişimcilik, işletme, yemek yapma, para yönetimi, dans, fitness, zihinsel sağlık, video prodüksiyonu ve sulu boya resimden fotoğrafçılığa ve grafik tasarıma kadar çeşitli konularda dersler sunuyor.
Premium aboneler ve ücretsiz Spotify kullanıcıları her bir kurs için iki dersi ücretsiz olarak alabiliyorlar, ancak geri kalan dersleri satın almak gerekiyor. Bu, Spotify'ın premium kullanıcılara aylık ücretsiz dinleme saatleri verdiği sesli kitap sistemine benzer bir model.
Spotify beklenen özelliğe kavuşuyor
Bu atılım, Spotify'ın podcastlara ve sesli kitaplara olan yatırımlarını takiben gelmekle birlikte, şirketin online öğrenme alanında ciddi bir rekabetle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Ancak, Spotify'ın bu alandaki başarısı, kullanıcılarına daha geniş bir öğrenme deneyimi sunarak öne çıkmasını sağlayabilir.
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Son Dakika › Teknoloji › Spotify, online kurslarla öğrenme deneyimini genişletiyor - Son Dakika
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Apple, iPhone'ların işletim sistemi iOS için yeni güncellemeler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda şirket, geçtiğimiz günlerde iOS 17.4.1 sürümünü yayınladı. Bir dizi yeniliği ve hata düzeltmeleri barındıran bu güncelleme, beklenmedik bir sorunu da beraberinde getirdi. Buna göre kullanıcılar, iOS 17.4.1 sürümünü kullanan iPhone için Wi-Fi bağlanmıyor şikayetlerinde bulunmaya başladı. Apple'ın resmi destek forumu üzerinden iOS 17.4.1 güncellemesini yaptıktan sonra Wi-Fi ağına bağlanma konusunda sorun yaşandığına dair şikayetler gelmeye başladı. Kullanıcılar tarafından yapılan geri dönüşlere göre ağ bağlantısının sürekli koptuğu söyleniyor. Bu sorunun model fark etmeksizin son güncellemeyi alan tüm iPhone'larda yaşandığı görülüyor. Apple'dan iPhone kullanıcıları tarafından açılan şikayet konularına henüz bir geri dönüş gelmiş değil. Şirketin yakın zamanda yeni bir güncelleme yayınlaması ve Wi-Fi bağlanmaması sorununun çözüme kavuşturulması bekleniyor.
İş dünyasında yapay zeka (YZ) kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte bazı yöneticilerin iş gücünü YZ araçlarıyla değiştirme arzusu ortaya çıktı. Beautiful.ai'nin 3.000'den fazla yöneticiyle yaptığı bir ankette çıkan sonuçlara göre insan ırkının korkulu rüyası gerçek oluyor gibi görünüyor. Ankete göre, yöneticilerin yaklaşık yarısı (%41), bu yıl içinde çalışanlarını YZ ile değiştirmeyi umuyor. Bu yönde bir adımın mali açıdan faydalı olacağını düşünenlerin oranı ise %48'e kadar çıkıyor. Ayrıca, YZ'nin insan gücüne olan ihtiyacı azaltacağı için maaşları düşüreceğini düşünenlerin oranı da oldukça yüksek (%45). Ankete katılan yöneticilerin %40'ı, YZ'nin insan olmadan da verimli bir şekilde çalışabileceğine inanıyor. Yöneticilerin yarısı yapay zekanın kendi pozisyonları için daha düşük maaşlar getirebileceğinden endişe duyuyor. Hatta %64'ü, YZ'nin deneyimli yöneticilerin aynı seviyede üretkenlik sağlayabileceğine ya da belki de daha iyisini yapabileceğine inanıyor. Yöneticilerin çoğunluğu (%66) kendi rollerinde yapay zeka araçlarını kullanarak verimliliği artırmaya çalıştığını belirtiyor. Beautiful.ai, YZ'nin işbirlikçi bir araç olarak kullanılabileceğine ve çalışanların daha fazla içerik oluşturmalarına yardımcı olabileceğine inanıyor. Sonuç olarak yapay zekanın iş dünyasında nasıl bir rol oynayacağı konusundaki görüşler çeşitli olsa da işletmelerin YZ teknolojisini yaygın bir şekilde benimsemesi ve kullanması kaçınılmaz gibi görünüyor.
Çin'in önde gelen yeni enerjili araç imalatçısı BYD, 7 milyonuncu aracını üretti. BYD, dünyada bu büyüklükte yeni enerjili araç üretim ölçeğine ulaşan ilk otomobil üreticisi oldu. Şirketin tamamen elektrikli binek otomobil satışları, Tesla'yı geride bırakarak küresel çapta birinci sıraya yerleşti. BYD, dünya genelinde 76 ülke ve bölgeye yeni enerjili araç satışı gerçekleştiriyor.
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