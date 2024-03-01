Starlink İnterneti Moğolistan\'a Geldi

Teknoloji

SpaceX'in uydudan internet hizmeti Starlink, bir Asya ülkesinde de hizmet vermeye başladı. Elon Musk tarafından yapılan açıklamaya göre, Starlink interneti artık Moğolistan için kullanılabilir olacak. Peki uydudan internet ne zaman Türkiye'ye gelecek?

Starlink interneti Moğolistan'a geldi

Moğolistan hükümeti ve SpaceX arasında geçtiğimiz haftalarda imzalanan anlaşma, nihayet devreye alıyor. Ülkeye özel bir uydu bir fırlatacağını açıklayan SpaceX, aynı zamanda Starlink ağını Moğolistan'da erişilebilir hale getirdi.

Thales Alenia Space tarafından hazırlanan uydu; afet yönetimi, acil durum müdahalesi, geniş bant internet erişimini iyileştirmeyi ve Moğolistan'da bilimsel araştırma ve eğitimi desteklemeyi amaçlıyor. Konuyla ilgili ilk paylaşım da Elon Musk'tan geldi.

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Öte yandan anlaşma sırasında açıklamalarda bulunan Dijital Kalkınma ve İletişim Bakanı Uchral Nyam-Osor, yerel uydu sayesinde Moğolistan'ın uzay yolculuğuna adım attığını söyledi. Bakan, ülkenin yerli uzay endüstrisini geliştirme yolunda kararlı olduğunu dile getirdi.

Starlink'in bir süredir Türkiye'de resmi olarak hizmete geçmesi bekleniyordu. Zira Starlink, kendi internet sitesinde 2024 yılında abone alımına başlayacağını söylüyordu. Fakat bu yazı değişti ve yerini "Regülasyondan Onay Bekliyor" ifadesine bıraktı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi tarafından geliştirilen Starlink, dünya çapında adını ilk sıraya yazdırmayı başarmış, bugüne kadar da binlerce uyduyu yörüngeye yerleştirmiş olan yüksek hızlı internet hizmeti sunmayı amaçlayan bir uydu internet hizmet sağlayıcısıdır.

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