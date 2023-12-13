Steam 2024 İndirim Tarihleri Açıklandı

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, her yıl düzenlediği kampanyalar ile adından söz ettiriyor. Yüzlerce oyunu düşük fiyatla oyunculara sunan Steam, son olarak 2024 yılının ilk yarısı için indirim tarihleri listesini paylaştı. İşte çok beklenen Steam yaz indirimi tarihi…

Steam indirim tarihleri (2024)

Steam tarafından açıklanan listeye baktığımızda önümüzdeki senenin ilk indiriminin Kapitalizm ve Ekonomi Festivali olduğunu görüyoruz. Bu kampanya 8 Ocak'ta başlayacak. Hemen ardından 22 Ocak'ta Korsanlar Ninjalara Karşı Festivali ile karşılaşacağız.

Yeni oyunları ücretsiz bir şekilde deneyimleyebilmenize olanak sağlayan Next Fest festivali ise 5 Şubat tarihinde başlayacak. Öte taraftan yılın en beklenen etkinliklerinden Steam ilkbahar indirimi kampanyasının tarihi ise 14 Mart.

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FPS oyunlarını sevenlerin merakla takip ettiği FPS Festivali 15 Nisan'da başlayacakken, Steam yaz indirimi başlama tarihi ise 27 Haziran. Diğer tüm etkinliklere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2024 yılının ilk yarısı için indirim tarihleri şu şekilde;