Son yıllarda dijital oyun mağazaları arasındaki rekabetin artmasıyla birlikte kullanıcıları çekmek için en iyi yöntemin ücretsiz oyun dağıtmak olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada Epic Games Store öne çıksa da Steam de boş durmuyor. Son olarak Steam'de henüz yeni çıkan oyun, kısa süreliğine ücretsiz hale getirildi.
Steam'de Content Warning adlı oyun ücretsiz oldu!
Oyun geliştiricileri, kendi yapımlarını tanıtma amacıyla bazen ücretsiz dağıtma kampanyası düzenleyebiliyor. Bu sayede oyuncular, oyunu bedelsiz şekilde kütüphaneye ekleyebiliyorlar. Bu durumda geliştirici ise oyununun oyuncu sayısını yükseltmiş oluyor.
Birden fazla kişi tarafından geliştirilen Content Warning, bugün piyasaya sürüldü. Normalde 4.49 dolara satılacak oyun, Steam'de ilk gününe özel ücretsiz hale getirildi. 2 Nisan saat 19.00'a kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ömür boyu hesabınızda kalacağını belirtelim.
İlk Epic Games'e eklenmişti! Popüler oyun Steam'e geliyor
Grafikler ve oynanış açısından Lethal Company'ye benzeyen Content Warning, oyuncuların korku dolu çekimler yapıp SpookTube adlı bir platformua yüklemesi ve izlenme sayılarını artırmaya çalışması üzerine kurulu olan bir yapım. Video ne kadar korkunç olursa izlenme sayısı da o kadar fazla oluyor. Oyunu arkadaşlarınızla birlikte oynayarak eğlence dolu dakikalar geçirebilirsiniz.
Content Warning oyununa ücretsiz olarak sahip olabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;
Adım 1: Buraya tıklayarak oyunun Steam sayfasına ulaşın.
Adım 2: Biraz aşağıya kaydırdıktan sonra "Content Warning Alın" başlıklı kısımdan "Hesaba Ekle" butonuna tıklayın.
Adım 3: İndirdikten sonra oynamaya başlayabilirsiniz.
Content Warning sistem gereksinimleri
Son Dakika › Teknoloji › Steam'de Content Warning adlı oyun ücretsiz oldu! - Son Dakika Kayseri'deki Erciyes Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket, otomotiv sektörüne yönelik hacklenmeye karşı geliştirdiği yazılımı ihraç ediyor. Şirket, milli imkanlarla yazılım üretip, Almanya, ABD, Japonya gibi ülkelere yazılım ihraç ediyor. Şirketin geliştirdiği yazılım, araçlardaki verileri dışarıdan erişilemeyecek özel bir alana koyarak hacklenmeye karşı koruma sağlıyor. Şirket, ünlü otomobil markalarıyla çalışarak siber güvenlik konusunda sektöre destek veriyor. Microsoft, Teams'i küresel düzeyde Office'ten ayırmaya karar verdi. Teams artık Microsoft 365 ve Office 365 ile paketlenmeyecek. Bu hamle, AB pazarları için yapılan benzer bir adımın ardından gerçekleşti. Microsoft'un amacı, antitröst cezası riskini önlemek ve satın alma işlemlerini standartlaştırmak. Teams, bağımsız bir ürün olarak aylık 5,25 ABD doları fiyatla sunulacak. China Mobile, 5G-Gelişmiş ağına geçişini hızlandırıyor. Xiaomi 14 Ultra, 5.5G desteği alan ilk Xiaomi telefon oldu. Xiaomi 14 Ultra, 5.132 Mbps hıza ulaşarak önceki hız rekorunu geride bıraktı. China Mobile, 5.5G destekleyen cihaz sayısının 20'nin üzerinde olmasını bekliyor ve bu yılın sonuna kadar 300'den fazla şehri kapsayacak yeni ağı devreye almayı planlıyor. Apple, iPhone 16 serisi için batarya kapasitelerini açıkladı. Yeni modellerde genel olarak bir artış olmasa da bazı modellerde artış söz konusu. iPhone 16'nın batarya kapasitesi yüzde 6 artışla 3.561 mAh olacak. iPhone 16 Plus ise yüzde 8 düşüşle 4.006 mAh olacak. iPhone 16 Pro ve Pro Max modelleri ise sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 5 artışla 3.355 mAh ve 4.676 mAh kapasitelerine sahip olacak. Xiaomi, Redmi Note 13 serisine yeni bir model eklemeyi planlıyor. Redmi Note 13 Turbo özellikleri sızdı. Telefon, 1.5K çözünürlüğe sahip TCL ve Tianma ekranıyla gelecek. Ayrıca 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP yardımcı lens ve 20 MP ön kamera gibi özelliklere sahip olacak. 5.000 mAh batarya ve 90W hızlı şarj desteği de bulunacak. İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi'nde sağlık sektöründe, yapay zeka odaklı girişimcilik konulu bir seminer düzenlendi. Seminerde konuşan Naimi Group Üst Yöneticisi Farzad Naimi, yapay zekanın sağlık sektöründe değişime yol açacağını belirtti. Yapay zekanın geleceğe yönelik tahminler yapabilme yeteneğine dikkat çeken Naimi, sağlık sektöründe yapay zekanın kişisel bir asistan gibi kullanılabileceğini ifade etti. Medical Point Hastaneler Grubu Üst Yöneticisi Veysi Kubba ise yapay zekaya verdikleri önemi vurgulayarak, teknolojik gelişmelerle birlikte hızlı ve doğru sonuçlar elde ettiklerini söyledi. Kayserili hayırsever vatandaş ve kuruluşların bağışlarıyla kurulan ASPİLSAN Enerji, Türk Silahlı Kuvvetlerinin pil, batarya ve akü ihtiyaçlarını karşılıyor. 43 yıldır ülkenin enerji ihtiyaçlarına cevap veren ASPİLSAN Enerji, Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinde üretilen pillerle savunma sanayi ve özel sektörün ihtiyaçlarını yerli olarak karşılıyor. Ayrıca, ASELSAN, TUSAŞ ve ROKETSAN gibi önemli savunma sistemlerine yönelik batarya tasarım projelerini de gerçekleştiriyor. ASPİLSAN Enerji, KAAN adlı milli muharip uçağın bataryalarını da üretmektedir. Merkez Bankası FAST sistemi işlem tutar limitlerini yükseltme kararı aldı. 4 Nisan 2024 itibarıyla para transferlerinde 100 bin liraya, FAST-TR karekod kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde ise 250 bin liraya kadar işlem yapılabilmesine olanak sağlanacak. Yurt dışında yaşayan ve Türkiye'ye gelişlerinde cep telefonu getiren Türk vatandaşların, 120 günlük kayıtsız kullanım süresi 180 güne çıkarıldı. Gelişmeyi duyuran Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapıldığını ifade etti. OnePlus Nord CE4, orta segment bir telefon olarak tanıtıldı. Snapdragon 7 Gen 3 yonga seti, Full HD+ AMOLED ekran, 8GB RAM, 128GB/256GB depolama, Android 14 işletim sistemi gibi özelliklere sahip olan telefon, 100W SuperVOOC hızlı şarj destekli 5,500 mAh batarya ile geliyor. Fiyatı ise 299 dolardan başlıyor.
GereksinimMinimumÖnerilen İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)Windows 11 (64-bit)İşlemci: Intel Core i5 2.5 GHzIntel Core i5 3.0 GHz veya AMD Ryzen 5RAM: 8 GB16 GBEkran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 ti veya AMD R9 380NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD RX 470Depolama: 4 GB kullanılabilir alan6 GB kullanılabilir alanDirectX: Sürüm 11Sürüm 12
Son Dakika › Teknoloji › Steam'de Content Warning adlı oyun ücretsiz oldu! - Son Dakika
Kayseri'deki Erciyes Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket, otomotiv sektörüne yönelik hacklenmeye karşı geliştirdiği yazılımı ihraç ediyor. Şirket, milli imkanlarla yazılım üretip, Almanya, ABD, Japonya gibi ülkelere yazılım ihraç ediyor. Şirketin geliştirdiği yazılım, araçlardaki verileri dışarıdan erişilemeyecek özel bir alana koyarak hacklenmeye karşı koruma sağlıyor. Şirket, ünlü otomobil markalarıyla çalışarak siber güvenlik konusunda sektöre destek veriyor.
Microsoft, Teams'i küresel düzeyde Office'ten ayırmaya karar verdi. Teams artık Microsoft 365 ve Office 365 ile paketlenmeyecek. Bu hamle, AB pazarları için yapılan benzer bir adımın ardından gerçekleşti. Microsoft'un amacı, antitröst cezası riskini önlemek ve satın alma işlemlerini standartlaştırmak. Teams, bağımsız bir ürün olarak aylık 5,25 ABD doları fiyatla sunulacak.
China Mobile, 5G-Gelişmiş ağına geçişini hızlandırıyor. Xiaomi 14 Ultra, 5.5G desteği alan ilk Xiaomi telefon oldu. Xiaomi 14 Ultra, 5.132 Mbps hıza ulaşarak önceki hız rekorunu geride bıraktı. China Mobile, 5.5G destekleyen cihaz sayısının 20'nin üzerinde olmasını bekliyor ve bu yılın sonuna kadar 300'den fazla şehri kapsayacak yeni ağı devreye almayı planlıyor.
Apple, iPhone 16 serisi için batarya kapasitelerini açıkladı. Yeni modellerde genel olarak bir artış olmasa da bazı modellerde artış söz konusu. iPhone 16'nın batarya kapasitesi yüzde 6 artışla 3.561 mAh olacak. iPhone 16 Plus ise yüzde 8 düşüşle 4.006 mAh olacak. iPhone 16 Pro ve Pro Max modelleri ise sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 5 artışla 3.355 mAh ve 4.676 mAh kapasitelerine sahip olacak.
Xiaomi, Redmi Note 13 serisine yeni bir model eklemeyi planlıyor. Redmi Note 13 Turbo özellikleri sızdı. Telefon, 1.5K çözünürlüğe sahip TCL ve Tianma ekranıyla gelecek. Ayrıca 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP yardımcı lens ve 20 MP ön kamera gibi özelliklere sahip olacak. 5.000 mAh batarya ve 90W hızlı şarj desteği de bulunacak.
İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi'nde sağlık sektöründe, yapay zeka odaklı girişimcilik konulu bir seminer düzenlendi. Seminerde konuşan Naimi Group Üst Yöneticisi Farzad Naimi, yapay zekanın sağlık sektöründe değişime yol açacağını belirtti. Yapay zekanın geleceğe yönelik tahminler yapabilme yeteneğine dikkat çeken Naimi, sağlık sektöründe yapay zekanın kişisel bir asistan gibi kullanılabileceğini ifade etti. Medical Point Hastaneler Grubu Üst Yöneticisi Veysi Kubba ise yapay zekaya verdikleri önemi vurgulayarak, teknolojik gelişmelerle birlikte hızlı ve doğru sonuçlar elde ettiklerini söyledi.
Kayserili hayırsever vatandaş ve kuruluşların bağışlarıyla kurulan ASPİLSAN Enerji, Türk Silahlı Kuvvetlerinin pil, batarya ve akü ihtiyaçlarını karşılıyor. 43 yıldır ülkenin enerji ihtiyaçlarına cevap veren ASPİLSAN Enerji, Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinde üretilen pillerle savunma sanayi ve özel sektörün ihtiyaçlarını yerli olarak karşılıyor. Ayrıca, ASELSAN, TUSAŞ ve ROKETSAN gibi önemli savunma sistemlerine yönelik batarya tasarım projelerini de gerçekleştiriyor. ASPİLSAN Enerji, KAAN adlı milli muharip uçağın bataryalarını da üretmektedir.
Merkez Bankası FAST sistemi işlem tutar limitlerini yükseltme kararı aldı. 4 Nisan 2024 itibarıyla para transferlerinde 100 bin liraya, FAST-TR karekod kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde ise 250 bin liraya kadar işlem yapılabilmesine olanak sağlanacak.
Yurt dışında yaşayan ve Türkiye'ye gelişlerinde cep telefonu getiren Türk vatandaşların, 120 günlük kayıtsız kullanım süresi 180 güne çıkarıldı. Gelişmeyi duyuran Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapıldığını ifade etti.
OnePlus Nord CE4, orta segment bir telefon olarak tanıtıldı. Snapdragon 7 Gen 3 yonga seti, Full HD+ AMOLED ekran, 8GB RAM, 128GB/256GB depolama, Android 14 işletim sistemi gibi özelliklere sahip olan telefon, 100W SuperVOOC hızlı şarj destekli 5,500 mAh batarya ile geliyor. Fiyatı ise 299 dolardan başlıyor.
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