Steam\'in Mart 2024 Verilerine Göre En Popüler Ekran Kartları

Teknoloji

En çok kullanıcıya sahip olan dijital oyun mağazası Steam, Mart 2024 itibariyle oyunculardan topladığı veriler ışığında en popüler ekran kartlarını sıraladı. Peki zirvede hangi model yer aldı? İşte en çok kullanılan ekran kartları…

En popüler ekran kartları – Mart 2024

Steam tarafından paylaşılan listeye baktığımızda zirvede NVIDIA GeForce RTX 3060 olduğunu görüyoruz. Verilere göre oyuncuların yüzde 6.92'si bu ekran kartını kullanıyor. İkinci sırada ise yüzde 4.10 kullanım oranıyla NVIDIA GeForce RTX 2060 yer alıyor.

Listenin devamındaysa yüzde 4.07 ile NVIDIA GeForce GTX 1650, yüzde 4.05'le NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti ve yüzde 3,98 ile NVIDIA GeForce RTX 3070 yer aldı. Listeyi biraz aşağı kaydırdığımızda Türkiye'nin milli ekran kartı olarak görülen NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti'ın 11. sırada olduğunu görüyoruz.

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Steam verilerine göre oyuncular arasında en popüler ekran kartları şu şekilde sıralandı;