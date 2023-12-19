Teknoloji ve oyun dünyası için önemli bir yıl olan 2023'ün bitmesine pek de bir zaman kalmadı. Birkaç gün sonra yeni bir seneye pencere açacağız. Bu doğrultuda Google'dan Apple'a, Vikipedi'den Spotify'a kadar pek çok şirket, kendi alanıyla ilgili istatistikler yayınladı. Son olarak dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam de oyuncuların bu seneki aktivitelerini görebileceği Yılın Özetini sundu. İşte nasıl bakabileceğiniz…

Steam Yılın Özeti 2023 yayında! Nasıl bakılır?

Steam'in ilk olarak geçtiğimiz sene sunduğu Yılın Özeti özelliği, oyuncuların yıl boyunca neler yaptığına dair detaylı bir şekilde bakış atmasını sağlıyor. Spotify ve diğer sosyal medya platformlarında da zaten var olan bu özellik, kısacası sene özetini gösteriyor. Steam, 2023 yılı için de oyuncular için Yılın Özetini yayınladı.

Buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz Steam Yılın Özeti (2023) sayfası üzerinden kazanılan başarım sayısı, oynanan oyunlar, favori oyun türleri ve oynama süresine göre en çok sevdiğiniz oyunları görüntüleyebilirsiniz.

Bunlara ek olarak en çok hangi işletim sisteminde oyun oynadığınızı oranlamasına görebilmek de mümkün. Bu seneyi oyun bakımından nasıl geçirdiğinizi merak ediyorsanız, Steam Yılın Özetine bakmanızda fayda var.

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Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde teknoloji devi Google da internette en çok arananları açıkladı. Böylelikle en popüler diziler, oyunlar, tanınan isimler ve haberler gözler önüne serildi.

Bazı firmalar henüz senelik özeti paylaşmadı. Bu bağlamda 2024'ün başlarında yeni raporlar yayınlanabilir. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Steam Yılın Özeti 2023 sayfanızı incelediniz mi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.