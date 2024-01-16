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Succession, 75. Emmy Ödülleri'nde 6 dalda ödül kazandı - Son Dakika
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Succession, 75. Emmy Ödülleri'nde 6 dalda ödül kazandı

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin düzenlediği 75. Emmy Ödülleri töreninde Succession, 6 dalda ödül kazandı. Ödüller, yaşanan grevler nedeniyle biraz gecikmeli olsa da sahiplerini buldu. Sosyal medyada ise en çok konuşulan yapım Better Call Saul dizisi oldu.

Succession, 75. Emmy Ödülleri\'nde 6 dalda ödül kazandı
16.01.2024 - 20:29,
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Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin düzenlediği 75. Emmy Ödülleri töreni gerçekleştirildi. Ödüller, yaşanan grevler nedeniyle biraz gecikmeli olsa da sahiplerini buldu. Etkinlikte HBO imzası taşıyan Succession rüzgarı esti.

Succession, 6 dalda ödül kazandı

Bu yıl 75'incisi düzenlenen Emmy Ödülleri töreni, Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleşti. Sunuculuğunu Anthony Anderson'un yaptığı törende 6 dalda ödül alan Succession göze çarptı. Bunun yanı sıra The Bear ve Beef dizileri de dikkatleri çekti.

Sosyal medyada ise en çok konuşulan yapım Better Call Saul dizisi oldu. Dünyanın en iyi dizisi olarak gösterilen Breaking Bad'in yan dizisi( spin-off) olan yapım bu yıl da birkaç kategoride aday gösterilmesine rağmen ödül kazanamadı. Böylece Better Call Saul, 53 kez Emmy ödüllerine aday gösterilip kazanamayan tek dizi oldu.

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İşte ödüller – Tam liste;

-En İyi Drama Dizisi: Succession

-En İyi Komedi Dizisi: The Bear

-En İyi Mini Dizi: Beef

-En İyi Erkek Oyuncu – Drama: Kieran Culkin – Succession

-En İyi Kadın Oyuncu – Drama: Sarah Snook – Succession

-En İyi Erkek Oyuncu – Komedi: Jeremy Allen White – The Bear

-En İyi Kadın Oyuncu – Komedi: Quinta Brunson – Abbott Elementary

-En İyi Erkek Oyuncu – Mini Dizi: Steven Yeun – Beef

-En İyi Kadın Oyuncu – Mini Dizi: Ali Wong – Beef

-En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Drama: Matthew Macfadyen – Succession

-En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Drama: Jennifer Coolidge – The White Lotus

-En İyi Yardımcı Aktör– Komedi: Ebon Moss-Bachrach – The Bear

-En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Komedi: Ayo Edebiri – The Bear

-En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Mini dizi: Paul Walter Hauser – Black Bird

-En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Mini dizi: Niecy Nash-Betts – Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

-En İyi Senaryo – Komedi: The Bear – Christopher Storer

-En İyi Senaryo – Drama: Succession – Jesse Armstrong

-En İyi Senaryo – Mini Dizi: Beef – Lee Sung Jin for

-En İyi Yönetmen – Komedi: Barry – Bill Hader

-En İyi Yönetmen – Drama: Succession – Mark Mylod

-En İyi Yönetmen – Mini Dizi: Beef – Lee Sung Jin

Kaynak: Shiftdelete
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