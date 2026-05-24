Süper El Nino Türkiye'yi Etkileyecek

24.05.2026 11:20
Prof. Dr. Tağıl, Süper El Nino'nun Türkiye'de sıcaklık, kuraklık ve sel risklerini artırabileceğini belirtti.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl, yazın etkili olması beklenen "Süper El Nino"nun, Türkiye'de sıcaklık rekorları, kuraklık, orman yangınları ve ani sel gibi olayları artırabileceğini söyledi.

Tağıl, AA muhabirine, Pasifik Okyanusu'nun orta ve doğu kesimlerinde deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalden fazla yükselmesiyle ortaya çıkan doğal iklim olayının "El Nino" olarak tanımlandığını, bunun atmosferdeki rüzgar sistemlerini ve yağış düzenlerini değiştirerek dünya genelinde hava olaylarını etkileyebildiğini belirtti.

Küresel ısınma sürecine eklenebilecek güçlü bir El Nino olasılığının iklim sistemi üzerinde önemli etkiler oluşturabileceğini ifade eden Tağıl, El Nino'nun Türkiye'ye doğrudan etkisinin bulunmadığını ancak atmosferik sirkülasyonu değiştirerek dolaylı sonuçlar doğurabileceğini bildirdi.

Geçmişteki güçlü El Nino dönemlerine değinen Tağıl, 1997-1998, 2015-2016 ve 2023-2024'te yaşanan vakalarda kuraklık ile yangın olaylarında artış gözlemlendiğini anımsattı.

Bu yaz da "Süper El Nino"nun sıra dışı hava olaylarını artırabileceğini dile getiren Tağıl, "Yaz mevsiminin stabil bir yaz olarak değil, zaman zaman sıcaklıkların yüksek olduğu, kuraklığın şiddetli olduğu, yangın frekansının yüksek olduğu bir yaz olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz ama aynı zamanda da kısa süreli ekstrem hava olaylarıyla da bu dönemin zaman zaman parçalanacağını öngörebiliriz." dedi.

Tağıl, "Özellikle yaz sonunda, yaz boyunca biriken deniz yüzeyi sıcaklıkları ile Akdeniz ve Karadeniz'de gözlemlediğimiz ortalamanın üzerindeki sıcaklıklar, sonbahar mevsiminde kuzeyden sokulacak soğuk hava kütleleriyle birleştiğinde, fırtınalar, kuvvetli sağanaklar ve yer yer Akdeniz'e özgü tropikal benzeri fırtına olan medicane olayları için uygun koşullar oluşturabilir. Bu durumun özellikle Doğu Akdeniz'de etkili olabileceği öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.

"Yeni sıcaklık rekorlarının kırılması da olası görünüyor"

"Süper El Nino" etkisinin 2027'de de süreceğini belirten Tağıl, "2026-2027 döneminde sonbahar mevsiminin daha sıcak ve mevsim normallerinin üzerinde geçeceğini öngörüyoruz ancak ortalamaların üzerindeki bu sıcaklıklara ekstrem hava olaylarının da eşlik etmesi bekleniyor. Özellikle orman yangınları ve sel olaylarının daha sık yaşanabileceği bir dönem öngörüyoruz, hatta 2026 yazında ve 2027 boyunca yeni sıcaklık rekorlarının kırılması da olası görünüyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Tağıl, özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuraklık riskinin büyüyeceğini, Karadeniz'de ise şiddetli yağış ve sel olaylarının öne çıkabileceğini söyledi.

Sürecin yalnızca meteorolojik bir gelişme olarak değil, enerji, tarım, su yönetimi ve kuraklık ile yangın gibi afet riskleri açısından stratejik bir hazırlık dönemi olarak ele alınması gerektiğini belirten Tağıl, su kaynaklarının korunması ve kuraklık ile yangın riskine karşı önlemlerin güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA

