Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi projeleri kapsamında MİLGEM gibi projelerde büyük önem arz ediyor. Hava ve kara birliklerindeki teçhizatların büyük oranda yerli olmasıyla birlikte deniz birliklerinde de milli hamleler başladı. Güne ilk milli fırkateyn TCG İstanbul üzerinden atılan HİSAR-D RF füzesi videosu ile başladık. İşte detaylar…
İlk milli fırkateyn TCG İstanbul üzerinden HİSAR-D RF füzesi ateşlendi!
Türkiye'nin milli savunma sanayi projeleri arasında hiç şüphesiz MİLGEM projesi de büyük bir öneme sahip. Türkiye'nin milli gemiler üretmeyi hedeflediği proje kapsamında yapımına 2017 yılında başlanan TCG İstanbul gemisi Cumhuriyetin 100. yılında göreve başlamıştı. Konuyla ilgili haberimizi okumak için "buraya tıklayabilirsiniz".
19 Ocak 2017 tarihinde STM bünyesinde üretimi başlayan TCG İstanbul Gemisi bu yıl göreve başladı. Devamında geminin üzerine yerli ve milli imkanlar ile üretilen teçhizatlar eklenmeye başladı. Bu kapsamda Roketsan tarafından geliştirilen Milli Dikey Lançer Atım Sistemi MİDLAS ve HİSAR-D RF füzesi de gemiye eklendi.
Roketsan resmi Twitter hesapları tarafından paylaşılan videoda HİSAR-D RF füzesinin Milli Dikey Lançer Atım Sistemi MİDLAS tarafından ateşlendiği anlar gösteriliyor. TCG İstanbul Gemisi üzerine entegre edilen bu sistemler sayesinde gemi düşman kuvvetleri için büyük oranda caydırıcılık gösteriyor.
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TCG İstanbul Gemisi (F-515) özellikleri ise şöyle:
Son Dakika › Teknoloji › TCG İstanbul'da HİSAR-D RF Füzesi Ateşlendi - Son Dakika Spotify, popüler müzik dinleme platformunda bulunan Jam özelliğini Windows ve MacOS uygulamalarına getirdi. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, arkadaşlarıyla aynı anda şarkı dinleyebilme imkanına sahip olacaklar. Jam özelliği yalnızca Premium kullanıcıları için kullanılabilir. Samsung, Galaxy S24 serisini tanıttı. Serinin en üst modeli olan Galaxy S24 Ultra, Tesla Cybertruck temalı bir tasarıma sahip. Tasarım firması Caviar tarafından oluşturulan telefonun fiyatı 8 bin 770 dolardan başlıyor. Son yıllarda akıllı telefon pazarındaki rekabet bir hayli kızışmış durumda. Üreticiler, rakiplerini geride bırakabilmek ürün yelpazesini sürekli olarak genişletiyor. Tabii sadece bununla kalmayıp, daha yeni teknolojiler geliştirmek için de yatırımlar yapıyor. Tüm bu yatırımlar ve giderek genişleyen ürün yelpazesi ise markaların pazar paylarını etkiliyor. Peki akıllı telefon sektöründe son durum ne? 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Hindistan hükümeti, Google firmasının ülkede tekel durumuna gelmesi üzerine bir soruşturma başlattı. Şirketin uygulama mağazasını adil olmayan yöntemlerle idare ettiği iddialarıyla ilgili rapor hazırlandı. Google'ın kendi uygulamalarını öne çıkardığı ve diğer uygulamaları arka plana attığı belirtiliyor. Ayrıca yüksek komisyon ücretleri aldığı da söyleniyor. Hindistan Rekabet Kurumu, 60 gün sürecek detaylı bir soruşturma süreci başlattı. Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden biri olan ŞOK, son dönemlerde elektronik ürünlerle dikkat çekiyor. Şimdi ise ŞOK, iPhone 15'i satışa sunuyor. 16 Mart - 19 Mart tarihleri arasında satılacak olan iPhone 15'in fiyatı 49.999 TL olarak belirlendi. Cihazın teknik özellikleri arasında 128 GB depolama alanı, A16 Bionic işlemci, 6.1 inç OLED Super Retina ekran, 6 GB RAM, 48 MP ana kamera ve 5G bağlantı desteği bulunuyor. vivo, katlanabilir akıllı telefon pazarında çok konuşulacak X Fold 3 serisi için hazırlıklarını sürdürüyor. 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Google'ın gelecekteki sosyal medya hamlesi ise merak konusu.
ÖzellikAçıklamaSınıf ve Tipİstanbul sınıfı fırkateynDeplasman3,100 tonUzunluk113.2 m (371 ft 5 in)Genişlik14.40 m (47 ft 3 in)Su Çekimi4.05 m (13 ft 3 in)İtme Gücü1 gaz türbini, 2 dizel, 2 şaftHızEkonomi: 14 kn (26 km/h; 16 mph), Maksimum: 29 kn (54 km/h; 33 mph)Menzil14 kn (26 km/h; 16 mph) hızda 6,570 deniz mili (12,170 km; 7,560 mi)Tekne ve İniş Gemi Taşıtı2 x RHIBKişi Kapasitesi125Sensörler ve İşleme Sistemleri3D arama radarı, ASELSAN ALPER LPI Yüzey Radarı, AKREP (AKR-D Block B-1/2) Ateş Kontrol Radarı, Sonar, GENESIS ADVENT Savaş Yönetim SistemiElektronik Harp ve TuzaklarıESM: ASELSAN ARES 2N, ECM: AREAS 2C, Torpido önleme sistemi: Aselsan HIZIRSilah Donanımı1 × 76 mm MKEK baş topu, 1 × 35 mm Aselsan GÖKDENIZ CIWS, 2 × 25 mm Aselsan STOP makineli top, 16 × Atmaca gemisavar füzeleri, 16 hücreli MDAS: HİSAR uçaksavar füzeleri, 2 × 324 mm ikili torpido lançeriUçak MevcuduS-70B Seahawk Helikopter, İnsansız hava araçları (İHA)Havacılık İmkanlarıHelikopter pisti ve hangarı
Son Dakika › Teknoloji › TCG İstanbul'da HİSAR-D RF Füzesi Ateşlendi - Son Dakika
Spotify, popüler müzik dinleme platformunda bulunan Jam özelliğini Windows ve MacOS uygulamalarına getirdi. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, arkadaşlarıyla aynı anda şarkı dinleyebilme imkanına sahip olacaklar. Jam özelliği yalnızca Premium kullanıcıları için kullanılabilir.
Samsung, Galaxy S24 serisini tanıttı. Serinin en üst modeli olan Galaxy S24 Ultra, Tesla Cybertruck temalı bir tasarıma sahip. Tasarım firması Caviar tarafından oluşturulan telefonun fiyatı 8 bin 770 dolardan başlıyor.
Son yıllarda akıllı telefon pazarındaki rekabet bir hayli kızışmış durumda. Üreticiler, rakiplerini geride bırakabilmek ürün yelpazesini sürekli olarak genişletiyor. Tabii sadece bununla kalmayıp, daha yeni teknolojiler geliştirmek için de yatırımlar yapıyor. Tüm bu yatırımlar ve giderek genişleyen ürün yelpazesi ise markaların pazar paylarını etkiliyor. Peki akıllı telefon sektöründe son durum ne? En çok satış yapan üretici hangisi? İşte Şubat 2024 verilerine göre dünyada en çok satan akıllı telefon markaları… Apple, en çok satan akıllı telefon üreticisi konumunda. Şirketin pazar payı yüzde 27.84 seviyesinde. Hemen ardından onu Samsung takip ediyor. Güney Koreli şirketin pazar payının ise yüzde 23.77 olduğu görülüyor. Listenin üçüncü sırasında ise yüzde 11.74 pazar payı ile Xiaomi yer alıyor. Çinli marka, son birkaç yıl içerisinde attığı adımlar ile Asya bir yana Avrupa kıtasında da ciddi bir popülerlik kazandı. Verilere göre şubat ayında satılan telefonların yüzde 7.43'ü, belirsiz bir markaya ait olarak kayıtlara geçti. Bu durum, kaçak ya da resmi kayıtlara geçirilmemiş telefon satışlarını işaret ediyor. Listenin devamında ise yüzde 6.3 ile OPPO, yüzde 5.12 ile vivo, yüzde 3.98 ile Realme, yüzde 3.98 ile Huawei, yüzde 2.07 ile Motorola ve yüzde 1.51 ile Tecno markalarını da görüyoruz. Sıralamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilecek olan Terminal İstanbul projesi, Atatürk Havalimanı terminal binalarını dünyanın en büyük girişimcilik merkezine dönüştürecek. Bu proje ile İstanbul, dünya teknoloji haritasında önemli bir yere sahip olmayı hedefliyor. Terminal İstanbul'un tanıtım etkinliği, ülkenin teknoloji ve girişimcilik yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olacak ve endüstri liderleri, yatırımcılar ve teknoloji sektörünün önemli figürleri katılacak. Merkezde, girişimcilere ve yenilikçi işletmelere geniş destek mekanizmaları sunulacak ve en modern araştırma ve geliştirme laboratuvarları, ofis alanları, hızlandırıcı merkezler ve eğitim ve konferans salonları yer alacak. Terminal İstanbul, sadece yerel bir teknoloji kalesi olmakla kalmayıp, Avrupa ve Orta Doğu'da da merkezi bir teknoloji hub'ı olmayı hedefliyor. Bu proje ile ülkeye önemli yatırımlar çekilmesi ve yeni iş fırsatları yaratılması bekleniyor, böylece ekonomi de güçlendirilecek. Atatürk Havalimanı'nın Terminal İstanbul dönüşümü, Türkiye'nin teknoloji odaklı geleceğe hazırlanmasına katkı sağlayacak.
Plodsi, sürücülere zaman ve işlem kolaylığı sağlayan, Türkiye'nin ilk ve tek plakadan ödeme sistemi olan 'Plodsi Akıllı Plaka' uygulamasını kullanıma sundu. Bu yenilikçi uygulama sayesinde sürücüler, araç plakalarını bir kredi kartı veya dijital cüzdanları ile eşleştirerek, akaryakıt istasyonlarında plakadan ödeme, otomatik otopark geçişleri, hızlı ve güvenli yıkama hizmeti, sigorta ve kasko işlemleri, servis ve bakım randevuları, lastik değişimi ve yol yardımı, ve vale park hizmeti gibi birçok işlemi tek bir platform üzerinden kolayca gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca, uygulama kullanıcılarına zaman tasarrufu, hızlı ve kolay ödeme imkanı, güvenli alışveriş, özel indirimler ve kampanyalara erişim gibi avantajlar da sunuyor.
Hindistan hükümeti, Google firmasının ülkede tekel durumuna gelmesi üzerine bir soruşturma başlattı. Şirketin uygulama mağazasını adil olmayan yöntemlerle idare ettiği iddialarıyla ilgili rapor hazırlandı. Google'ın kendi uygulamalarını öne çıkardığı ve diğer uygulamaları arka plana attığı belirtiliyor. Ayrıca yüksek komisyon ücretleri aldığı da söyleniyor. Hindistan Rekabet Kurumu, 60 gün sürecek detaylı bir soruşturma süreci başlattı.
Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden biri olan ŞOK, son dönemlerde elektronik ürünlerle dikkat çekiyor. Şimdi ise ŞOK, iPhone 15'i satışa sunuyor. 16 Mart - 19 Mart tarihleri arasında satılacak olan iPhone 15'in fiyatı 49.999 TL olarak belirlendi. Cihazın teknik özellikleri arasında 128 GB depolama alanı, A16 Bionic işlemci, 6.1 inç OLED Super Retina ekran, 6 GB RAM, 48 MP ana kamera ve 5G bağlantı desteği bulunuyor.
vivo, katlanabilir akıllı telefon pazarında çok konuşulacak X Fold 3 serisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Serinin tanıtım tarihi 26 Mart olarak sızdırıldı. Modeller, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 16 GB RAM, 1 TB depolama, 120W kablolu ve 50W kablosuz şarj, 5.000 mAh ve 5.800 mAh batarya kapasitesi ve Android 14 tabanlı OriginOS 4 ile öne çıkıyor.
Skoda, elektrikli araçlar konusundaki yenilikçi yaklaşımını ileri taşıyarak Epiq isimli yeni küçük SUV modelini tanıttı. 2025 yılında piyasaya sürülecek olan araç, geniş yaşam alanı ve yüksek bagaj hacmi ile konforlu bir sürüş deneyimi sunacak. Epiq, 400 km'den fazla menzil sunan elektrikli bir SUV olarak tasarlandı.
Google, Pinterest benzeri yapısıyla dikkat çeken Keen adlı sosyal medya platformunu kapatma kararı aldı. Şirket, platformun düşük kullanıcı sayısı ve reklam gelirleri nedeniyle projeyi sürdürmeme kararı verdi. Bu durum, Google'ın sosyal medya alanında başarısız olduğu eleştirilerini güçlendirdi. Keen, makine öğrenmesiyle isabetli içerik önerileri sunmayı hedefliyordu ancak beklenen başarıyı elde edemedi. Google'ın gelecekteki sosyal medya hamlesi ise merak konusu.
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