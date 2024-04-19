Geçtiğimiz günlerde Camon 30 modelleri ile karşımıza çıkan Tecno, bugün serinin yeni modeli Camon 30 Premier 5G'yi pazara sürdü. Tasarımı ve özellikleri ile dikkat çeken Camon 30 Premier, şimdiden ilgiyi üzerine topladı. Gelin şimdi cihazın özelliklerine yakından bakalım.
Tecno Camon 30 Premier, Dimensity 8200'den güç alıyor!
Bugün fiyatı hariç tüm detayları ile ortaya çıkan Camon 30 Premier, aslında günümüz modellerine epey benziyor. Arka kapak tasarımı ile rakiplerinden ayrılan Camon 30 Premiere, dairesel kamera tasarımı ile görünümünü tamamlıyor. Peki oldukça şık bir duruşa sahip olan Camon 30 Premier ne gibi özelliklere sahip?
Ön tarafında 6,77 inç büyüklüğünde bir ekran taşıyan Tecno Camon 30 Premier, bu ekranda 120Hz yenileme hızı ve 2780 x 1264 piksel çözünürlük sunuyor. 50 Megapiksellik selfie kamerasını da üst kısmında taşıyan LTPO AMOLED panel, hemen altında 70W hızlı şarj destekli 5000 mAh'lik bir pil barındırıyor.
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Ana kamera olarak 50 Megapiksel OIS destekli bir sensör kullanan Camon 30 Premier, bu kameranın yanında yine 50 Megapiksel olarak seçilen iki kamera daha taşıyor. Gücünü MediaTek Dimensity 8200 yonga setinden alan cihaz, 12GB fiziki, 12GB sanal RAM bellek ile performanstan ödün vermiyor. Tüm bu sistemi Android 14 tabanlı HiOS 14 ile çalıştıran Tecno Camon 30 Premier, kullanıcısına 512GB dahili depolama alanı vaat ediyor.
Şimdilik fiyatı belli olmayan Camon 30 Premier, piyasaya silver ve black olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile sürülecek. Ek olarak Dolby Atmos destekli çift hoparlör, 5G, OTG ve Type-C gibi özellikler de sunan cihaz, 162,66 x 76,23 x 7,907 mm boyutlarında.
Tecno Camon 30 Premier 5G özellikleri!
Son Dakika › Teknoloji › Tecno Camon 30 Premier 5G Tanıtıldı: İşte Özellikleri - Son Dakika Geçen sene Android 14'ü yayınlayan Google, bu yıl ise Android 15 işletim sistemini kullanıma sunacak. Xiaomi 12 serisi (Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 12X) Android 15 güncellemesi alacak mı? İşte tüm bildiklerimiz... Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Depremde can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Epic Games Store, her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Bu hafta ise strateji ve macera türündeki The Big Con ve Town of Salem 2 oyunları ücretsiz olarak sunulacak. Town of Salem 2, arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bir sosyal dedektiflik yapımı olarak öne çıkıyor. The Big Con ise Ali isimli bir karakterin hikayesini anlatıyor. Oyunları ücretsiz olarak almak için Epic Games Store'un web sitesine veya masaüstü uygulamasına giriş yapmanız yeterli. Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, Togg T8X modelinin tanıtım tarihini açıkladı. Karakaş, Mart 2025 - Nisan 2025 tarihleri arasında Togg T10F modelini satışa sunacaklarını ve bir süre sonra da Togg T8X'in tanıtımını yapacaklarını belirtti. Valve, Steam üzerinden en fazla gelir elde eden oyun yayımcısı olarak öne çıkıyor. KRAFTON Inc. ikinci sırada yer alırken, Electronic Arts üçüncü sırayı aldı. Ubisoft ve SEGA da listede yer alan diğer firmalar arasında bulunuyor. iQOO'nun yeni modeli iQOO Neo 9s Pro, sızıntılarla ortaya çıktı. Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve 16 GB RAM ile güçlendirilen cihaz, 144Hz ekran yenileme hızı ve 120W hızlı şarj desteği gibi özellikler sunuyor. Neo 9s Pro, orta sınıfa hitap etmesine rağmen amiral gemisi modellerine meydan okuyor. Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden Xiaomi, yakında yeni Civi 4 modeliyle sahne alacak. Google veri tabanında görüntülenen telefonun özellikleri ortaya çıktı. Xiaomi Civi 4, kavisli bir ekran, Snapdragon 8s Gen 3 işlemci, 12 GB RAM ve Android 14 işletim sistemi gibi özelliklere sahip olacak. Gaming.Gen.TR ve Beta Oyun Teknoloji A.Ş. iş birliğiyle HYTE markası Türkiye pazarına adım attı. HYTE, oyun ve performansı yeni zirvelere taşımanın yanı sıra, ekranda heyecan verici yeni deneyimler sunmayı hedefliyor. Ayrıca, PC kurma sürecini eğlenceli ve etkileşimli bir hale getirerek, oyun ve teknoloji ile etkileşimi tamamen yeniden şekillendiriyor. HYTE, sanatsal tasarımlar ile hem yeni başlayanlara hem de deneyimli kullanıcılara hitap ediyor. Gaming.Gen.TR'de HYTE ürünleri, başlangıç olarak LCD panelli oyuncu kasaları ve aksesuarları ile sunuluyor. NVIDIA, yapay zeka destekli DLSS teknolojisinin üç yeni oyun tarafından benimsendiğini duyurdu. Bu güncelleme, Steam'de en çok istek alan bir oyun dahil olmak üzere sevilen yapımlara DLSS desteği sağlayacak. DLSS, GeForce RTX ekran kartlarıyla oyunların grafik performansını artırarak hem grafik kalitesinde iyileşme hem de performans artışı sağlıyor. Yeni oyunlar arasında Manor Lords, Oddsparks: An Automation Adventure ve Welcome to ParadiZe bulunuyor. NVIDIA, RTX teknolojilerini içeren 500'den fazla oyun olduğunu belirtiyor ve RTX ekran kartı sahiplerinin daha fazla oyunda performans artışı yaşayacağını vurguluyor. Dongfeng, Avrupa'da üretim yapmak ve istihdam alanı oluşturmak için İtalya hükümetiyle görüşmelere başladı. Şirket, İtalya'da bir fabrika açarak üretim kapasitesini artırmayı ve Avrupa pazarına daha yakın olmayı hedefliyor. Görüşmelerin olumlu ilerlediği ve binlerce kişiye istihdam sağlayacak bir tesis kurulması planlandığı belirtiliyor. Türk Telekom, 2023 yılında 25,8 milyar dolarlık yatırım yaparak sektörün en çok yatırım yapan şirketi oldu. Şirketin konsolide gelirleri yüzde 9,6 artarak 100,2 milyar TL'ye yükseldi. Mobil abone sayısı 26,2 milyona ulaşırken, toplam abone sayısı 52,9 milyona çıktı. Fiber altyapı uzunluğu 437 bin kilometreye ulaştı. Türk Telekom, 5G'de pazar lideri oldu ve siber güvenlik ürünlerinde yerlilik oranını artırdı.
Ekran6,77 inç LTPO AMOLED, 120Hz yenileme hızı, 2780 x 1264 pikselÖn Kamera50 MegapikselArka Kameralar50 Megapiksel OIS destekli ana kamera + 50 Megapiksel + 50 MegapikselİşlemciMediaTek Dimensity 8200RAM Bellek12GB fiziksel, 12GB sanalDepolama512GBPil5000 mAh, 70W hızlı şarj desteğiİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı HiOS 14Renk SeçenekleriSilver, BlackDiğer ÖzelliklerDolby Atmos destekli çift hoparlör, 5G, OTG, Type-CBoyutlar162,66 x 76,23 x 7,907 mm
Son Dakika › Teknoloji › Tecno Camon 30 Premier 5G Tanıtıldı: İşte Özellikleri - Son Dakika
Geçen sene Android 14'ü yayınlayan Google, bu yıl ise Android 15 işletim sistemini kullanıma sunacak. Xiaomi 12 serisi (Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 12X) Android 15 güncellemesi alacak mı? İşte tüm bildiklerimiz...
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Depremde can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Epic Games Store, her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Bu hafta ise strateji ve macera türündeki The Big Con ve Town of Salem 2 oyunları ücretsiz olarak sunulacak. Town of Salem 2, arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bir sosyal dedektiflik yapımı olarak öne çıkıyor. The Big Con ise Ali isimli bir karakterin hikayesini anlatıyor. Oyunları ücretsiz olarak almak için Epic Games Store'un web sitesine veya masaüstü uygulamasına giriş yapmanız yeterli.
Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, Togg T8X modelinin tanıtım tarihini açıkladı. Karakaş, Mart 2025 - Nisan 2025 tarihleri arasında Togg T10F modelini satışa sunacaklarını ve bir süre sonra da Togg T8X'in tanıtımını yapacaklarını belirtti.
Valve, Steam üzerinden en fazla gelir elde eden oyun yayımcısı olarak öne çıkıyor. KRAFTON Inc. ikinci sırada yer alırken, Electronic Arts üçüncü sırayı aldı. Ubisoft ve SEGA da listede yer alan diğer firmalar arasında bulunuyor.
iQOO'nun yeni modeli iQOO Neo 9s Pro, sızıntılarla ortaya çıktı. Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve 16 GB RAM ile güçlendirilen cihaz, 144Hz ekran yenileme hızı ve 120W hızlı şarj desteği gibi özellikler sunuyor. Neo 9s Pro, orta sınıfa hitap etmesine rağmen amiral gemisi modellerine meydan okuyor.
Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden Xiaomi, yakında yeni Civi 4 modeliyle sahne alacak. Google veri tabanında görüntülenen telefonun özellikleri ortaya çıktı. Xiaomi Civi 4, kavisli bir ekran, Snapdragon 8s Gen 3 işlemci, 12 GB RAM ve Android 14 işletim sistemi gibi özelliklere sahip olacak.
Gaming.Gen.TR ve Beta Oyun Teknoloji A.Ş. iş birliğiyle HYTE markası Türkiye pazarına adım attı. HYTE, oyun ve performansı yeni zirvelere taşımanın yanı sıra, ekranda heyecan verici yeni deneyimler sunmayı hedefliyor. Ayrıca, PC kurma sürecini eğlenceli ve etkileşimli bir hale getirerek, oyun ve teknoloji ile etkileşimi tamamen yeniden şekillendiriyor. HYTE, sanatsal tasarımlar ile hem yeni başlayanlara hem de deneyimli kullanıcılara hitap ediyor. Gaming.Gen.TR'de HYTE ürünleri, başlangıç olarak LCD panelli oyuncu kasaları ve aksesuarları ile sunuluyor.
NVIDIA, yapay zeka destekli DLSS teknolojisinin üç yeni oyun tarafından benimsendiğini duyurdu. Bu güncelleme, Steam'de en çok istek alan bir oyun dahil olmak üzere sevilen yapımlara DLSS desteği sağlayacak. DLSS, GeForce RTX ekran kartlarıyla oyunların grafik performansını artırarak hem grafik kalitesinde iyileşme hem de performans artışı sağlıyor. Yeni oyunlar arasında Manor Lords, Oddsparks: An Automation Adventure ve Welcome to ParadiZe bulunuyor. NVIDIA, RTX teknolojilerini içeren 500'den fazla oyun olduğunu belirtiyor ve RTX ekran kartı sahiplerinin daha fazla oyunda performans artışı yaşayacağını vurguluyor.
Dongfeng, Avrupa'da üretim yapmak ve istihdam alanı oluşturmak için İtalya hükümetiyle görüşmelere başladı. Şirket, İtalya'da bir fabrika açarak üretim kapasitesini artırmayı ve Avrupa pazarına daha yakın olmayı hedefliyor. Görüşmelerin olumlu ilerlediği ve binlerce kişiye istihdam sağlayacak bir tesis kurulması planlandığı belirtiliyor.
Türk Telekom, 2023 yılında 25,8 milyar dolarlık yatırım yaparak sektörün en çok yatırım yapan şirketi oldu. Şirketin konsolide gelirleri yüzde 9,6 artarak 100,2 milyar TL'ye yükseldi. Mobil abone sayısı 26,2 milyona ulaşırken, toplam abone sayısı 52,9 milyona çıktı. Fiber altyapı uzunluğu 437 bin kilometreye ulaştı. Türk Telekom, 5G'de pazar lideri oldu ve siber güvenlik ürünlerinde yerlilik oranını artırdı.
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