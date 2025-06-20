TEDAŞ\'tan Yeni Başvuru Kapısı Uygulaması

TÜRKİYE Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), kamu hizmetlerini güçlendirmek ve kamuya erişimi kolaylaştırmak amacıyla, TEDAŞ Başvuru Kapısı uygulamasının devreye alındığını açıkladı.

TEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, kamu hizmetlerini güçlendirmek ve kamuya erişimi kolaylaştırmak amacıyla, TEDAŞ Başvuru Kapısı uygulaması hayata geçirildi. TEDAŞ'ın öz kaynaklarıyla geliştirilen sistem, vatandaşların TEDAŞ ile iletişimini daha etkin, verimli, saydam ve hesap verilebilir hale getirmeyi hedefliyor. Yapılan başvuru sistematik olarak kayıt altına alınarak sürecinin takibi sağlanabiliyor. Bu sayede vatandaşlar, taleplerinin hangi aşamada olduğunu kolaylıkla görebilecek. Sistem, Rehberlik, Teftiş ve Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında geliştirildi.