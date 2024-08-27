TEKNOFEST 2024 Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması İzmir'de Başladı - Son Dakika
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Teknoloji

TEKNOFEST 2024 Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması İzmir'de Başladı

TEKNOFEST 2024 Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması İzmir\'de Başladı

TEKNOFEST 2024 kapsamında düzenlenen Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması'nın finalleri İzmir'de başladı. Yarışmada, insansız kara araçlarıyla tarım arazisine benzetilen parkurdaki bitki sıra arasında kalan toprağı işlemek, otonom olarak geçmek ve yabancı otları tespit etmek isteniyor. Yarışmanın amacı, tarımda verimliliği artırmak ve otonom araçların kullanımını yaygınlaştırmaktır.

27.08.2024 14:46
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TEKNOFEST 2024 kapsamında düzenlenen Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması'nın finalleri İzmir'de başladı.

T3 Vakfı ve Bilişim Vadisince Bilişim Vadisi İzmir'in bahçesinde düzenlenen yarışlara, finale kalan 26 takım katıldı.

Finalde katılımcılardan insansız kara araçlarıyla, tarım arazisine benzetilen parkurdaki bitki sıra arasında kalan toprağı sıradaki bitkileri ezmeden 5 santimetre derinliğinde işlemesi, otonom olarak geçebilmesi ve yabancı otları tespit etmesi istendi.

Takımlar, kendilerine verilen süre içerisinde toprağı doğru şekilde işledikleri her metre ve tespit ettikleri yabancı otlar için puan alacak.

Yarış ile karada hareket eden robot yardımıyla tarımda verimliliğin artırılması ve otonom araçların bu sektörde kullanımının yaygınlaşması amaçlanıyor.

30 Ağustos'ta tamamlanacak yarışlarda birinci olan takıma 100 bin, ikinciye 80 bin ve üçüncüye ise 60 bin lira ödül verilecek.

"TEKNOFEST sadece bugünün değil aslında geleceğin de yarışması"

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, AA muhabirine, TEKNOFEST ile öğrencilerin iş hayatına atılmadan önce kendi projelerini oluşturma ve fikir aşamasını icraya dönüştürdüğünü söyledi.

TEKNOFEST'in 49 yarışmasından birinin Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması olduğunu dile getiren Tüzgen, şunları kaydetti:

"Tarım teknolojileri insanlığın aslında icat ettiği ilk teknolojilerinden biri. Binlerce yıldır insanlık hep daha iyi, etkili ve verimli tarım nasıl gerçekleştirilebilir üzerine çalışmalara devam etti. Sanayi devrimiyle bu ciddi şekilde hızlandı ve şimdi otonom teknolojileriyle tarımda insan bağımlılığının azaltılmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. İnsanlık var olduğu müddetçe tarım ihtiyacı da sürecek. Bunu en verimli, kaliteli ve doğala en yakın ile sağlıklı şekilde gerçekleştirebilmek için bu alanda teknolojilerinin geliştirilmesini destekliyoruz. TEKNOFEST sadece bugünün değil aslında geleceğin de yarışması."

Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ise TEKNOFEST'in Türkiye'nin gençlerinin kendilerini fark etmesine, yenilikçi, girişimci ve daha cesur olmasına katkı sağladığın anlattı.

Yarışmacılardan Arif Tarakçı da projelerini uyguladıklarında aldıkları keyfin çok güzel olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji TEKNOFEST 2024 Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması İzmir'de Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEKNOFEST 2024 Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması İzmir'de Başladı - Son Dakika
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