TEKNOFEST: Gençlerin Hayalleri ve Teknolojik Potansiyeli - Son Dakika
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Teknoloji

TEKNOFEST: Gençlerin Hayalleri ve Teknolojik Potansiyeli

Görgün, TEKNOFEST'in gençlere cesaret ve öz güven kazandırdığını belirtti, teknolojide geleceği vurguladı.

02.10.2024 14:46
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TEKNOFEST ruhunun gençlere potansiyellerini gösterdiğini belirterek, "Hayal eden ve hayalleri için çalışan gençlerimiz olduğu sürece ülkemiz teknoloji alanında ilerleyişini koşar adımla sürdürecektir." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda kapılarını açtı.

TEKNOFEST'in açılış töreninde konuşan Görgün, TEKNOFEST???????'in 6 yıl önce İstanbul'da büyük bir hayal olarak başladığını, bugün bu hayalin dünyanın en büyük havacılık uzay ve teknoloji festivali haline dönüştüğünü söyledi.

Festivalde sadece teknolojiyi kutlamadıklarını belirten Görgün, "Aynı zamanda gençlerin hayalleriyle ülkemizi geleceğe taşıyoruz. TEKNOFEST'in gençleri görmemiz, fark etmemiz, değer vermemiz, takdir etmemiz ve doğru yönlendirmemiz konusunda şüphesiz çok önemli katkısı var. Bu sayede gençlerimizin dünyasını daha iyi anlamaya başladığımızı söyleyebilirim." diye konuştu.

Görgün, TEKNOFEST ile gençlerin dünyasını daha iyi anlamaya başladıklarını dile getirerek, "TEKNOFEST ruhu, gençlerimize potansiyellerini gösteriyor, cesaret veriyor, öz farkındalık ve öz güven kazandırıyor. Mücadele etmeyi ve birlikte başarmayı gösteriyor. Başarısızlık durumunda yeniden ayağa kalkıp tekrar denemeyi öğretiyor." ifadelerini kullandı.

Vatan sevdası ile teknoloji hayalinin birleştiği bu platformun her yıl büyümeye devam ettiğine vurgu yapan Görgün, TEKNOFEST'te insanlarla bir araya geldikçe yaptıkları işlerin anlamını bir kere daha öğrendiklerini anlattı.

Büyük bir değişimin peşinde olduklarını kaydeden Görgün, bu değişimin merkezinde gençlerin olduğunu söyledi. Görgün, "Çünkü biliyoruz ki ülkemizin geleceği sizlerin hayallerinde ve fikirlerinde gizli. Farabi'nin dediği gibi, bilgi toplumların ve milletlerin en büyük hazinesidir. Bugün TEKNOFEST'te bu hazineyi büyütmek için buradayız. Değişim, ateş yakmak gibidir. Yellemeden önce alttan tutuşturmak gerekir. TEKNOFEST siz gençlerin milli değerlerini tutuşturan bir festival olmanın yanı sıra zihinlerimizdeki değişimi başlatma çabasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

TEKNOFEST'in gençlere sadece teknolojiyi öğretmediğine, aynı zamanda hayal etme cesareti aşıladığına dikkati çeken Görgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu festival zihinlerinizdeki sınırları kaldırıyor. Çünkü biz biliyoruz ki hayal edebilen, hayalinin peşinden giden herkes başarabilir. Bu festival bizlerin de gençleri fark etmemize, onlara değer vermemize ve geleceğe umutla bakmamıza olanak tanıyor. Gençlerimizin heyecanı, azmi, kararlılığı ve hayalleri bizlere yarınlarımızın teminat altında olduğunu en güzel şekilde gösteriyor.

Unutmayın gençler. Bu yolda yalnız değilsiniz. Bizler sizin yanınızda yürürken, sizlerle birlikte yeni ufuklara yelken açmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Hayal eden ve hayalleri için çalışan gençlerimiz olduğu sürece ülkemiz teknoloji alanında ilerleyişini koşar adımla sürdürecektir. Ben buna yürekten inanıyorum. Vazgeçmeyin gençler. Siz yola çıkın, yol size görünecek. Yolunuzun görünür olması için bizler elimizden geleni yapacağız. Siz hayal ettikçe biz de sizinle beraber hayallerinizi gerçekleştirmek için çalışacağız. Sizlerin kıymetli çalışmaları ile geleceğin dünyasında söz sahibi olmamıza olanak sağlayacak altyapıyı oluşturacağız."

"TEKNOFEST sayesinde gençlerimize yeni fırsatlar sunulacak"

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger de TEKNOFEST'in kente katkılarına değindi. Adana'nın tarih boyunca sahip olduğu güçlü kültürel ve tarımsal birikimin yanı sıra son yıllarda yapılan yatırımlar, teknoloji ve inovasyonla da anılan bir şehir haline geldiğini belirten Köşger, "Bu sebeple TEKNOFEST'in bu yıl burada düzenlenmesi bizler için, Adanalılar için ayrı bir anlam taşımaktadır. İnanıyorum ki TEKNOFEST sayesinde gençlerimize yeni fırsatlar sunulacak, Onların bilim ve teknolojiye olan ilgileri daha da artacaktır. Özellikle gençlerimizin bu alanda göstereceği başarılar sadece Adana'mızın değil, ülkemizin de geleceğine ışık tutacaktır." diye konuştu.

Köşger, ülkenin bilim ve teknoloji anlamında küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji TEKNOFEST: Gençlerin Hayalleri ve Teknolojik Potansiyeli - Son Dakika

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