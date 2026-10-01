TEKNOFEST Güneydoğu ikinci gününde Türk Yıldızları ve Semicenk'i ağırlayacak - Son Dakika
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TEKNOFEST Güneydoğu ikinci gününde Türk Yıldızları ve Semicenk'i ağırlayacak

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Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu, ikinci gününde Türk Yıldızları'nın ikinci gösterisine, hava ve kara araçları sergisine ve Semicenk konserine sahne olacak. Festival, 4 Ekim'e kadar ziyarete açık kalacak.

Şanlıurfa'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Güneydoğu, ikinci gününde de yarışmalardan hava gösterilerine kadar birçok etkinliğe sahne olacak.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürütücülüğünde düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu ismiyle gerçekleştiriliyor.

Teknoloji tutkunlarını, genç mucitleri ve binlerce ziyaretçiyi bir araya getiren TEKNOFEST, ikinci gününde yine yerde ve gökte birçok gösteriye ev sahipliği yapacak.

İleri teknoloji simülasyonlarından bilimsel atölyelere ve sergilere kadar her yaştan katılımcıya yönelik etkinliklerin yer aldığı dev organizasyon, havacılık ve savunma sanayisinin hava gösterilerine de sahne olacak. Festivalde bugün Türk Yıldızları ikinci kez gökteki yerini alacak.

ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ, CEZERİ, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI ile kara ve deniz araçları da alanda bulunacak.

Festivalde ayrıca sahne gösterileri, sergiler, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçlarının sergisi, fuar etkinlikleri ve öğrencilere özel ilk uçuş etkinlikleri gibi birçok deneyim ziyaretçilere sunulacak.

Festivalin ikinci gününün son etkinliğinde ise şarkıcı Semicenk konser verecek.

TEKNOFEST Güneydoğu, 4 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA
HavacılıkTeknofestŞanlıurfaTeknolojiFestivalSemicenkEtkinlikGüncelSon Dakika

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