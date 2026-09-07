TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfa\'da turizm sektörünü hareketlendirecek

Şanlıurfa'da düzenlenecek TEKNOFEST Güneydoğu'nun, teknoloji ve havacılık meraklılarını buluşturmanın yanı sıra kent ve çevresinde turizmi hareketlendirmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu ismiyle düzenlenecek.

Etkinlik kapsamında Şanlıurfa'ya gelecek ziyaretçilerin kentin tarihi yerlerini görmesi, başta konaklama, yeme-içme ve ulaşım olmak üzere turizm sektörüne hareketlilik kazandırması öngörülüyor.

Şanlıurfa Turist Rehberleri Odaları Birliği Denetim Kurulu Başkanı Müslüm Çoban, AA muhabirine, TEKNOFEST'in Şanlıurfa'da yapılmasının turizmciler ve vatandaşlar tarafından büyük heyecan ve sevinçle karşılandığını söyledi.

TEKNOFEST Güneydoğu'nun yurt içinde ve yurt dışında Şanlıurfa'nın tanıtımına büyük katkı sunacağını ifade eden Çoban, "Kentte 2025 ve 2026 yılı turizm verilerini kıyasladığımızda hedefimiz 1,5 milyondu ancak TEKNOFEST Güneydoğu ile artık 2 milyonu rahatlıkla geçmeyi hedefliyoruz. Festival nedeniyle Şanlıurfa'daki otel doluluk oranları yüzde 95'i aştı." diye konuştu.

Festivalin kent için bir kazanım olduğuna işaret eden Çoban, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Festival ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanından Şanlıurfa'ya büyük bir akın olacak. Son dönemde Taş Tepeler Projesi'nden dolayı da Şanlıurfa'ya büyük bir ilgi vardı. İnsanlar TEKNOFEST Güneydoğu'ya gelecek, Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik yerlerini gezip lezzetli yemeklerini de tadacak. İnşallah ziyaretçilerimizi kentimizden memnun bir şekilde uğurlayacağız."

Şanlıurfa'nın TEKNOFEST Güneydoğu'ya hazır olduğunu belirten Çoban, "Kentimiz sadece turizm açısından değil, bilim ve teknoloji alanında da önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmış olacak." dedi.

Turizm hareketliliğinin bölgeye yayılması bekleniyor

Mardinli turist rehberi Adar Poyraz da bu tür festivallerin kentler için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Bölgede yoğunluğun başladığını aktaran Poyraz, "Sezonu çok güzel geçireceğiz bence. Bölgemiz bir bütün aslında. Şanlıurfa, Mardin, hepsi Mezopotamya. O yüzden Şanlıurfa'ya gelenler Mardin'i, Diyarbakır'ı da görelim diyecekler. Buradaki hareketlilik diğer illere de yansır. Bölgede bu tür festivallerin düzenlenmesinden yanayız, bunlar kalkınmanın birer parçasıdır." değerlendirmesini yaptı.