Teknoloji Hamlesi Gençlerin Omuzlarında

BATMAN'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, "Milli teknoloji hamlesi hiç şüphesiz gençlerimizin omuzlarında yükselecek. Türkiye'nin geleceği genç neslimizin omuzlarında yükselecek ve genç neslimiz gerçek anlamda Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin taşıyıcıları olacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Batman'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından kurulan icathane atölyesinde 2024-2025 yılı eğitimlerini tamamlayan 143 öğrenciye sertifika verilmesi nedeniyle Necat Nasıroğlu Külliyesi Hatice Nasıroğlu Konferans salonunda düzenlenen törene katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program sonunda eğitimlerini tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi. Programa Vali Yardımcısı Mustafa Caner Culukar, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Gürkan Emecen, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, öğrenciler ve aileleri katıldı.

'MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ HİÇ ŞÜPHESİZ GENÇLERİMİZİN OMUZLARINDA YÜKSELECEK'

Programda konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, "Türkiye çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir ülke olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan Türkiye yüzyılı vizyonu ülkemizin yalnızca bölgesel değil dünya lideri, dünyada söz sahibi bir ülke olmasını hedefliyor. Bu vizyonun hiç şüphesiz en kritik bileşenlerinden bir tanesi de milli teknoloji hamlesi. Milli teknoloji hamlesi artık Türkiye'nin sadece teknolojiyi kullanan bir ülkeden çıkıp teknolojiyi üreten, geliştiren ve dünyaya ihraç eden bir ülke olmasının vizyonu. Bu sadece ekonomik bir hedef değil, aynı zamanda stratejik de öneme sahip bir vizyon. Hepimizin malumu olduğu üzere savunma sektöründen, savunma sanayiinden, ulaşımdan tarıma kadar her alanda teknolojinin artan bir kullanımına şahit oluyoruz. Dolayısıyla bu hamle üretimin, istihdamın, refahımızın ve milli güvenliğimizin teminatı bir vizyon. Biz bu hamleyi hep beraber gerçekleştirmek için gayret ediyoruz. Ancak bu milli teknoloji hamlesi hiç şüphesiz gençlerimizin omuzlarında yükselecek. Türkiye'nin geleceği genç neslimizin omuzlarında yükselecek ve genç neslimiz gerçek anlamda Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin taşıyıcıları olacak" dedi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,