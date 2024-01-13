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Teknoloji Muhabbeti 13. Bölüm: Togg T10F, CES 2024, Microsoft Apple'ı geçti mi? Bitcoin ETF onayı! - Son Dakika
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Teknoloji Muhabbeti 13. Bölüm: Togg T10F, CES 2024, Microsoft Apple'ı geçti mi? Bitcoin ETF onayı!

Teknoloji Muhabbeti video serisinin 13. bölümünde, SDN Kurucusu Hakkı Alkan ve Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz'ın katılımıyla Togg T10F, CES 2024, Microsoft'un yükselişi, ChatGPT'nin uygulama mağazası, Bitcoin ETF onayı gibi birçok teknolojik gelişme yorumlandı.

Teknoloji Muhabbeti 13. Bölüm: Togg T10F, CES 2024, Microsoft Apple\'ı geçti mi? Bitcoin ETF onayı!
13.01.2024 - 08:29,  Güncelleme: 08:30
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Her hafta Cumartesi günü sizlerle birlikte bir araya geldiğimiz Teknoloji Muhabbeti video serimiz bugün SDN Kurucusu Hakkı Alkan ve Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz'ın katılımıyla canlı yayında sizlerle oldu.

Togg T10F, CES 2024, Microsoft Apple'ı geçti mi? Bitcoin ETF onayı! Teknoloji Muhabbeti 13. Bölüm

Bu hafta CES 2024'te tanıtılan Togg T10F fastback, Microsoft'un yükselişi, ChatGPT'nin uygulama mağazası, Bitcoin ETF onayı ve birçok teknolojik gelişmeyi bu akşam 20: 00'da sizlerle birlikte yorumladık.

Yayında yorumladığımız haberler:

Togg T10F tanıtıldı: https://shiftdelete.net/togg-t10f-tanitildi-ozellikleri

Samsung'un yeni modelleri geliyor: https://shiftdelete.net/samsung-unpacked-galaxy-ai

Microsoft, Apple'ı geçti: https://shiftdelete.net/dunya-en-degerli-sirketi-apple-microsoft-piyasaya-degeri

Tim Cook'un kazancı yarı yarıya azaldı: https://shiftdelete.net/apple-ceo-tim-cook-2023-geliri

Apple Vision Pro satışa çıkıyor https://shiftdelete.net/apple-vision-pro-kullanim-rehberi

16.000 Feet'ten düşen iPhone çalıştı: https://shiftdelete.net/5-bin-metre-yukseklikten-dusen-iphone-bulundu

Fenomenler vergi için inceleme altında: https://shiftdelete.net/sosyal-medya-fenomenleri-vergi-takibi

Cumhurbaşkanı, BİP kullanın dedi: https://shiftdelete.net/cumhurbaskani-kamu-calisanlari-turkiye-menseli-aplikasyon

Twitter, Hamas'ın hesabını kapattı: https://shiftdelete.net/elon-musk-x-hamas-hesabi-aciklama

Milli İstihbarat Akademisi açıldı! – https://shiftdelete.net/milli-istihbarat-akademisi-acildi

WiFi 7 artık resmiyete kavuştu: https://shiftdelete.net/asus-ces-2024-wifi-7-mesh-router-zenwifi-bq16-pro

ABD'de spot Bitcoin ETF'lerinin onaylanmasının ardından yukarı yönlü seyir devam ediyor: https://shiftdelete.net/bitcoin-fiyati-etf-onayi-sec

PS Türkiye distribütörü belli oldu

Rabbit R1 yapay zeka asistanı: https://shiftdelete.net/rabbit-r1-yapay-zeka-asistani-ces-2024

Tesla üretimi durduruyor: https://shiftdelete.net/kizildeniz-kriz-nedeniyle-tesla-uretimi-durdurdu

Tesla Mağazası açıldı: https://shiftdelete.net/tesla-turkiye-ilk-showroom-magaza

Gemilerin yolu değişiyor: https://twitter.com/hakki_alkan/status/1745770125121196521

Yenilenen Tesla Model 3 satışta: https://shiftdelete.net/yenilenen-tesla-model-3-tanitildi

GPTStore duyuruldu: https://shiftdelete.net/openai-gpt-store-duyurdu

Rekabet kurumu acımıyor: https://shiftdelete.net/rekabet-kurumu-meta-her-gun-ceza

Vergisiz telefon ve poşet sorunu: https://shiftdelete.net/vergisiz-telefon-21-kurus-poset-ucreti

Threads, kullanıcının sesine kulak verdi: https://shiftdelete.net/threads-yeni-guncelleme-ile-ters-kronolojik-siralanacak

4. operatör Starlink mi?: https://shiftdelete.net/starlink-direct-to-cell-ozelligi

Realme, Rolex ile anlaştı! Realme 12 Pro Rolex gibi olacak: https://shiftdelete.net/realme-12-pro-rolex-ile-anlasildi

MSI CES'te coştu: https://shiftdelete.net/msi-ces-2024-yapay-zeka-urunler – https://shiftdelete.net/msi-titan-18hx-a14v-ozellikleri

Monster Ekran kartını duyurdu: https://shiftdelete.net/monster-ekran-karti-intel-arc

GİB Teknoloji, Whatsapp kanalı açtı: https://shiftdelete.net/gib-teknoloji-whatsapp-kanali

AirTag rakibi Chipolo'dan cüretkar hamle! Kusurlu ürünleri satıyor: https://shiftdelete.net/airtag-rakibi-chipolo-curetkar-hamle

Elektrikli otomobil şarj isyasyonları fiyatları yeniledi: https://shiftdelete.net/zes-elektrikli-arac-sarj-istasyonlari-zam

Çin, uzaya uydu fırlatmaya devam ediyor: https://twitter.com/hakki_alkan/status/1744801260228821039

Huawei 16 Ocak'ta bir şey yapacak: https://twitter.com/hakki_alkan/status/1744784902610964927

Kolpaçino 4 vizyonda: https://twitter.com/hakki_alkan/status/1744773147411218769

Kitle fonlamada sınırlar değişti: https://twitter.com/hakki_alkan/status/1744273229521227921

Boeing güvenlik sorunu: https://shiftdelete.net/boeing-guvenlik-sorunu

Kaynak: Shiftdelete
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