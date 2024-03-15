Teknoloji Muhabbeti 22. Bölüm bu akşam sizlerle

FCC, 100Mbps/20Mbps'nin altındaki internet hızları 'geniş bant' değil

FCC, geniş bant internet kavramını yeniden tanımlayarak artık 100 Mbps indirme, 20 Mbps yükleme hızı altındaki hızları geniş bant olarak değerlendirmeyeceğini duyurdu. FCC, gelecekte 1 gigabit indirme ve 500 megabit yükleme hızlarını geniş bant için yeni bir standart olarak hedefliyor. Ancak rapora göre, 24 milyon Amerikalının uydu dışı 'sabit karasal geniş bant hizmetine' erişimi yok ve 45 milyon Amerikalı da yüksek hızlı bağlantıya sahip değil. Türkiye'de ise bu düzenlemenin etkisi beklenmiyor.