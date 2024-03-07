Son dönemde küresel çapta artan teknoloji şirketlerindeki işten çıkarmalar, 2024 yılının ilk 2 ayında da devam etti.
AA muhabirinin, Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana teknoloji dünyasındaki işten çıkarmaları takip eden Layoffs.fyi sitesinden derlediği bilgilere göre, teknoloji şirketlerindeki işten çıkarmalar geçen yıla göre azalarak da olsa sürüyor.
Aralarında Google, Microsoft ve Amazon'un da yer aldığı şirketler, bu yıl da işten çıkarmalara devam ediyor.
Layoffs.fyi verilerine göre, yılın ilk 2 ayında 191 teknoloji şirketi 49 bin 736 kişiyi işten çıkardı. Geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 130 bin kişi işten çıkarılmıştı. İşten çıkarmaların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 azaldığı görüldü. 2023 yılı genelinde ise teknoloji şirketlerindeki toplam işten çıkarmalar 263 bin kişiye ulaşmıştı.
İşten çıkarmalar sektörel bazda incelendiğinde en fazla işten çıkarma 6 bin 916 kişiyle perakende sektöründe faaliyet gösteren teknoloji şirketlerinde yaşandı. Tüketim sektörü 6 bin 490 ile ikinci, finans sektörü 4 bin 335 kişiyle üçüncü sırada yer aldı.
Yapay zeka işten çıkarmalarda etkili oluyor
Teknoloji şirketlerindeki işten çıkarmalarda en önemli unsurlardan biri olarak yapay zeka ön plana çıkıyor. Başta Google olmak üzere pek çok şirket geliştirdikleri teknolojiler sebebiyle işten çıkarmalar gerçekleştiriyor.
Google tarafından ocak ayında yapılan açıklamada "Her yıl, reklam müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak üzere ekibimizi yapılandırmak için sıkı bir süreçten geçiyoruz. Müşterilerimizi hizmet ihtiyaçlarını karşılamak için doğru uzman ekiplerle ve satış kanallarıyla eşleştiriyoruz. Bunun bir parçası olarak, dünya çapında birkaç yüz iş kolu ortadan kaldırılıyor ve etkilenen çalışanlar, ekipteki veya Google'ın başka yerlerindeki açık pozisyonlara başvurabilecek." ifadelerine yer verilmişti.
Son Dakika › Teknoloji › Teknoloji Şirketlerindeki İşten Çıkarmalar Azalarak Devam Ediyor - Son Dakika
Teknosa, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalarıyla 'Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği' ödülüne layık görüldü. Şirket, 'Kadın için Teknoloji' projesiyle Türkiye genelinde kadınların dijital okuryazarlıklarını artırmayı hedefliyor. Teknosa'da kadın çalışan oranı son 2 yılda yüzde 52'ye ulaştı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, deprem bölgesindeki küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) yaklaşık 4 milyar TL tutarındaki yeni finansman desteği ödemelerinin bugün başlayacağını duyurdu. Bakan Kacır, bölgedeki işletmelere can suyu olmaya devam edeceklerini ve bölge ekonomisine yeni projelerle destek olacaklarını belirtti.
Apple, iPhone sevkiyat tahminlerini azaltarak yapay zeka hamlesinde başarısız olması durumunda dünyanın en değerli şirketi konumunu kaybedebilir. Analist Ming-Chi Kuo'ya göre, Apple'ın yapay zeka hizmetlerinin önemli bir ivme kazanması gerekiyor. Bu durumda Microsoft ve NVIDIA gibi şirketlerin en değerli şirketler listesi yeniden şekillenebilir.
TikTok, İçerik Üretme Teşviği kapsamında 1 dakikadan daha uzun videolar için ücret ödemeye başlayacak. Uzun videolara daha fazla destek verileceği ve içerik üreticilerin maddi olarak karlı çıkacağı belirtiliyor. Ayrıca aboneler için yeni özellikler sunulacak.
Xiaomi, bütçe dostu Redmi ailesine güçlü modeller eklemeye devam ediyor. En Son K70 serisiyle büyük ses getiren şirket, yeni modeller üzerinde çalışmalarını hızlandırdı. Redmi K80 ve K80 Pro olarak adlandırılacak yeni serinin ise Snapdragon 8 Gen 3/4 işlemciye ve 2K ekrana sahip olacağı söyleniyor. Redmi K80 serisi, Qualcomm'un en yeni amiral gemisi yonga setinden güç alacak. Çin'den gelen son bilgilere göre Redmi K80 ve K80 Pro; Snapdragon 8 Gen 3 ve Gen 4 işlemcilerden güç alacak. Gen 4'ün henüz tanıtılmadığını düşünürsek, bu oldukça iddialı bir yaklaşım olacak. Akıllı telefonların, bir önceki Redmi K modellerinde görülen 2K ekranları ve metal çerçeveyi koruması bekleniyor. Sızıntılara göre Xiaomi, yeni K80 serisinin prototiplerini test etmeye başladı. Yıl sonuna kadar Snapdragon 8 Gen 3 ve Gen 4 işlemciler içeren versiyonlar olacak. Öte yandan cihazda 'ultra yüksek' kapasiteli batarya olacağı söyleniyor. 2K ekran, metal çerçeve ve cam gövde gibi dış kasanın ise aynı kalması bekleniyor. Bazı iddialara göre uygun fiyatlı Redmi K80E'nin bir süre sonra piyasaya sürüleceği de belirtildi. Karşılaştırma yapmak gerekirse Redmi K70; 120Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç 3200×1400 OLED ekranla geliyordu. 50 Megapiksel ana sensörün başı çektiği üçlü arka kameraya yer veriyordu. Ayrıca 120W hızlı şarjı destekleyen 5000mAh bataryadan besleniyordu. Redmi K70 Pro ise Snapdragon 8 Gen 3, OLED ekran ve 50 Megapiksel ana + 12 Megapiksel ultra geniş kameraya yer veriyordu. Redmi K80 ailesinin bu yılın sonlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
SpaceX'in önümüzdeki haftalarda Falcon 9 roketini 20. kez uzaya göndermeyi planladığı ortaya çıktı. Bu başarı, şirketin yeniden kullanılabilir roket teknolojileri için önemli bir referans noktası olacak. Uzay ulaşımının maliyetini düşüren bu teknolojiler sayesinde, insanlığın gezegenlerarası bir hayat sürebileceği öne sürülüyor. SpaceX'in gelecekteki projeleri ve CEO Elon Musk'ın açıklamaları da merakla bekleniyor.
Xiaomi 14T Pro'nun hem küresel hem de Japonya versiyonu IMEI veri tabanında ortaya çıktı. Modelin dünyanın farklı bölgelerinde piyasaya sürüleceği anlamına geliyor. Telefonun özellikleri arasında MediaTek Dimensity 9300 işlemci, 144 Hz destekli OLED ekran, 50 MP ana kamera ve 120W hızlı şarj bulunuyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?