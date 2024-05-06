Teknopark İstanbul, 120 girişimciyi 21 yatırımcıyla buluşturdu - Son Dakika
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Teknoloji

Teknopark İstanbul, 120 girişimciyi 21 yatırımcıyla buluşturdu

Teknopark İstanbul, 120 girişimciyi 21 yatırımcıyla buluşturdu

Teknopark İstanbul, bünyesinde faaliyet gösteren 120 girişimciyi 21 yatırımcı grubuyla bir araya getirdi. Cube Incubation Kuluçka Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda 21 yatırımcı grubu ile 120 girişimci toplam 600 görüşme yaptı. Teknopark İstanbul Genel Müdürü Muhammet Fatih Özsoy, yatırımcılar ile girişimcileri bir araya getirerek işbirliği ve yatırım fırsatlarını artırmayı amaçladıklarını belirtti.

06.05.2024 13:19
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Teknopark İstanbul, bünyesinde içerisinde faaliyet gösteren 120 girişimciyi 21 yatırımcı grubuyla bir araya getirdi.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Teknopark İstanbul, bünyesinde faaliyet gösteren derin teknoloji girişimlerinin büyümesini desteklemek amacıyla 1. Yatırımcı - Girişimci Buluşması'nı gerçekleştirdi.

Cube Incubation Kuluçka Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda 21 yatırımcı grubu ile 120 girişimci toplam 600 görüşme yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Muhammet Fatih Özsoy, yatırımcılar ile girişimcileri bir araya getirerek işbirliği ve yatırım fırsatlarını artırmayı amaçladıklarını aktardı.

Teknopark İstanbul'un girişimcilik ekosisteminde kısa sürede büyük pay kazandığını söyleyen Özsoy, "Sahip olduğumuz geniş sosyal ağla girişimcilerin yatırımcılarla bağlantı kurmalarına ve işbirliği yapmalarına çeşitli olanaklar sağlıyoruz. Girişimcilik ekosisteminin gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inandığımız bu başarılı buluşmada da katılımcılar arasında yeni iş bağlantıları kurulması için zemin oluşturmaya çalıştık. Her iki taraf için de değerli bir etkileşim olduğunu düşünüyoruz. Bu ilk toplantı ayrıca gelecekte yapmayı planladığımız benzer etkinlikler için de güçlü bir temel oluşturdu." değerlendirmesini yaptı.

Özsoy, bu yıl 95 patentli startupa destek sağlayarak Teknopark İstanbul'un üst üste 4. kez 1. olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin girişimcilik ekosisteminin dinamizmini koruduğunu görüyoruz. Teknopark İstanbul, sektöründe sergilediği liderlik ve sahip olduğu vizyonla kısa sürede küresel ölçekte tanınan bir inovasyon merkezi haline geldi. Her geçen yıl daha fazla sayıda startup'la yollarımızın kesişmesi bu çekim gücünün en büyük göstergesi. Girişimcilerimize sadece altyapı hizmetleri sağlayarak onları yalnız bırakmıyor, muhasebe, hukuk, insan kaynakları ve markalaşma gibi girişimciler için önemli alanlarda da destekler sunuyoruz. Teknopark İstanbul'un başarısının sırrı, firmaların ihtiyaçları doğrultusunda uçtan uca planlanmış bu çok yönlü hizmetlerdir. İleri teknoloji işletmelerinin büyümesini destekleyerek ülkemizin rekabet gücüne katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Fatih Özsoy, İstanbul, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Teknopark İstanbul, 120 girişimciyi 21 yatırımcıyla buluşturdu - Son Dakika

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