WhatsApp'ın ardından en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan Telegram, yeni hedeflere sahip. 900 milyon kullanıcılı bir tabana ulaştığını duyuran şirket, "bağımsız kalmak" için halka arz olmayı planlıyor.
Telegram kullanıcı sayısı 900 milyonu geçti
Telegram kurucusu Pavel Durov, şirketle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Önemli satın alma tekliflerini reddettiğini açıklayan Durov, şirketin değerine sadık kalmak için halka arz olmayı düşündüklerini söyledi. Telegram'ın son yıllarda karlı olduğunu ve milyonlarca dolarlık gelir elde ettiğini belirtti.
Telegram son birkaç yılda katlanarak büyüdü ve kullanıcı sayısı dünya çapında 900 milyonu geçti. Ancak platform, gizlilik ve güvenlik endişeleri konusunda tartışmalar yaşamaya devam ediyor. Bazı ülkeler Telegram'ı tamamen yasakladı.
132132132123
Tartışmalara rağmen Durov, halka açılmanın Telegram'ın bağımsız kalmasına ve yatırımcı grubunun etkisinden kaçınmasına izin vereceğini savunuyor. Küresel teknoloji fonlarının Telegram'a 30 milyar doların üzerinde değer biçtiğini de söyledi.
Global borsalarda yapılacak halka arz, Telegram hisselerine sahip olmak isteyen yüzlerce yatırımcıyla sonuçlanabilir. Bu da şirketin değerlemesini önemli ölçüde artıracaktır.
Durov ayrıca bir süre önce yaptığı açıklamada, artık kullanıcıların bireysel hesaplarını kolaylıkla işletme hesabına dönüştürebileceği söyledi. Böylece birçok kullanıcı, lokasyon ve mesai saati gibi bilgileri profilinde sıralayabilecek.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Telegram'ın uyguladığı strateji doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Telegram, Halka Arz Olmayı Planlıyor - Son Dakika
Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın Amerika Eğitim Müşavirliği ve diğer eyaletlerdeki Eğitim Ataşelikleri tarafından düzenlenen 'Çanakkale Dijital Sanat Sergisi'nde, ABD'deki Türk çocukları hayallerindeki görselleri yapay zeka ile oluşturarak yarışmaya katılıyor. Sergi, Çanakkale Zaferi'nin anısına düzenlenen etkinlikle çocuklara tarihi sanat aracılığıyla keşfetme ve ifade etme fırsatı sunuyor.
ABD Kongresi, TikTok'un ABD'li kullanıcılarına ait verilere Çin hükümeti tarafından erişildiğine dair endişe duyduğu için TikTok'u yasaklatabilecek bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. Temsilciler Meclisi, TikTok'u yasaklamak için ilgili yasa tasarısını oyladı ve onay aldı. Şimdi gözler, Senato'ya çevrildi ve eğer Senato da tasarıyı onaylarsa, nihai kararı Başkan Joe Biden verecek.
Nothing, merakla beklenen Phone (2a) modelini Türkiye'de satışa sundu. İlk 60 dakika içinde 60 binden fazla sipariş aldı. Telefon, 6.78 inç AMOLED ekran, MediaTek Dimensity 7200 Pro işlemci ve çift arka kamera gibi özelliklere sahip.
Android 15'in geliştirici ön izlemi, gizlilik ve güvenlik konularına öncelik vererek içerik üreticilerinin kamera donanımını daha iyi kullanmalarına olanak tanıyor. Yapay zeka ile donatılması beklenen bu güncelleme, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde artıracak. Kararlı sürümün çıkış tarihi için nisan ve mayıs aylarını beklemek en iyisi olabilir.
Sektörünün geleceğine yön veren yenilikçi çözümleri ve mühendislik gücüyle dikkat çeken Odine, halka açılma sürecini başlattı. Odine'nin çözümleri arasında yazılım tanımlı ağlar, sanallaştırma ve bulutlaştırma gibi teknolojiler yer alıyor. Halka arzla elde edilecek gelirin büyük bir bölümü yurtdışı yatırımlarında kullanılacak ve şirketin global pazardaki varlığını güçlendirecek. Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ halka arz taleplerini 13-15 Mart tarihlerinde toplayacak.
Apple, yeni teknolojilerle donatılmış cihazlarını tanıtmaya devam ediyor. 2024 yılında M3 işlemcili Mac modellerinin tanıtılması bekleniyor. Bu modeller arasında Mac mini, Mac Studio ve Mac Pro bulunuyor.
Huawei, OceanStor Arctic serisi adı verilen 10 petabaytlık yeni depolama ürününü tanıttı. Yapay zeka ve veri büyüklüğündeki artışlar nedeniyle depolama ihtiyacı her geçen gün daha da artarken, Huawei'nin yeni depolama cihazları %90 daha az güç tüketiyor ve manyeto-elektrik disk teknolojisi ile hızlı ve verimli bir depolama çözümü sunuyor.
Xiaomi, yeni Xiaomi 14 serisini Avrupa pazarına sundu ve Türkiye'ye getireceğini duyurdu. Xiaomi 14, kullanıcıya rahat bir tutuş ve taşıma kolaylığı sağlayan boyutlara sahip. 120Hz LTPO AMOLED ekranı, güçlü işlemcisi ve gelişmiş kamera özellikleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca, hızlı şarj özelliği ve gelişmiş bağlantı özellikleriyle kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor.
Japonya tarafından yapılan uzaya roket gönderme denemesi, ikinci kez başarısızlıkla sonuçlandı. Kairos adı verilen roket, ilk denemesinde de olduğu gibi kalkış yaptıktan yalnızca birkaç saniye sonra patladı. Japon yönetimi, bu olayın tekrar yaşanmasından oldukça rahatsız olduğunu belirtti ve Space One firmasının geliştirdiği roketin iyileştirileceği açıklandı. Bu olay, halk arasında da moral bozukluğuna neden oldu. Japonya'nın uzay araştırmalarında büyük bir darbe aldığı belirtiliyor.
Sony PlayStation sahiplerinin oyun satın almak için kullandığı PlayStation Store, Temel Seçimler indirimleriyle yeniden karşımıza çıktı. Bu indirimlerle birlikte birçok sevilen oyun düşük fiyatla satın alınabilecek. İndirimler arasında EA SPORTS FC 24, Assassin's Creed Mirage, Prince of Persia The Last Crown, The Forest gibi oyunlar yer alıyor. Ayrıca Stray, Dead Island 2, Mortal Kombat, Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition, Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Origins: Gold Edition, Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty: WWII-Gold Edition, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands: Standard Edition, Call of Duty: Black Ops 4, Days Gone gibi oyunlar da indirimli fiyatlarla sunuluyor. Kampanya 28 Mart tarihine kadar devam edecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?