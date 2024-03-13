Telegram, Halka Arz Olmayı Planlıyor

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WhatsApp'ın ardından en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan Telegram, yeni hedeflere sahip. 900 milyon kullanıcılı bir tabana ulaştığını duyuran şirket, "bağımsız kalmak" için halka arz olmayı planlıyor.

Telegram kullanıcı sayısı 900 milyonu geçti

Telegram kurucusu Pavel Durov, şirketle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Önemli satın alma tekliflerini reddettiğini açıklayan Durov, şirketin değerine sadık kalmak için halka arz olmayı düşündüklerini söyledi. Telegram'ın son yıllarda karlı olduğunu ve milyonlarca dolarlık gelir elde ettiğini belirtti.

Telegram son birkaç yılda katlanarak büyüdü ve kullanıcı sayısı dünya çapında 900 milyonu geçti. Ancak platform, gizlilik ve güvenlik endişeleri konusunda tartışmalar yaşamaya devam ediyor. Bazı ülkeler Telegram'ı tamamen yasakladı.

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Tartışmalara rağmen Durov, halka açılmanın Telegram'ın bağımsız kalmasına ve yatırımcı grubunun etkisinden kaçınmasına izin vereceğini savunuyor. Küresel teknoloji fonlarının Telegram'a 30 milyar doların üzerinde değer biçtiğini de söyledi.

Global borsalarda yapılacak halka arz, Telegram hisselerine sahip olmak isteyen yüzlerce yatırımcıyla sonuçlanabilir. Bu da şirketin değerlemesini önemli ölçüde artıracaktır.

Durov ayrıca bir süre önce yaptığı açıklamada, artık kullanıcıların bireysel hesaplarını kolaylıkla işletme hesabına dönüştürebileceği söyledi. Böylece birçok kullanıcı, lokasyon ve mesai saati gibi bilgileri profilinde sıralayabilecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Telegram'ın uyguladığı strateji doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.