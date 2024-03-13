Telekomünikasyon Şirketi Odine Halka Açılma Sürecini Başlattı

Sektörünün geleceğine yön veren yenilikçi çözümleri ve mühendislik gücüyle dikkat çeken ve de yerli ve global alanda faaliyet gösteren telekomünikasyon şirketi Odine, devrim niteliğindeki adımlarından biri atarak halka açılma sürecini başlattı. İşte tüm detaylar…
Odine, halka açılma sürecini başlattı! Tarih: 13-14-15 Mart
Odine'nin çözümleri arasında yazılım tanımlı ağlar, sanallaştırma ve bulutlaştırma gibi teknolojiler yer alıyor. Bu çözümlerle müşterilerinin geleneksel altyapılarını dönüştürerek sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyor ve global telekom şirketlerine dünya standartlarında sürdürülebilir ağlar oluşturmalarında yardımcı oluyor. Zaten şirket, 20 yıllık deneyimi, 170'ten fazla global müşterisi ve 25 teknoloji partneriyle sektörde de öne çıkıyor.
Odine CEO'su Alper Tunga Burak, dijital dönüşüm rüzgarında telekomünikasyon sektörünün önemli bir dönüm noktasında olduğunu ve Odine Teknoloji'nin bu dönüşümde Türkiye'den global arenaya taşınabilecek kilit bir oyuncu olduğunu söylüyor. Halka arzla elde edilecek gelirin büyük bir bölümü yurtdışı yatırımlarında kullanılacak. Bu da Odine'nin global pazardaki varlığını güçlendirecek ve daha fazla inovasyon yapma kapasitesini artıracak.
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Odine'nin halka arzının daha ilk günden Borsa İstanbul'da 2024'te dikkatleri üzerine çektiğini gördük. Şirketin ödenmiş sermayesi halka arz sonrası 110 milyon 500 bin liraya ulaşacak. Halka açıklık oranı da yüzde 40 seviyesinde olacak.
Dolayısıyla genel olarak Odine, halka arz gelirlerini yurtdışı büyüme stratejileri, işletme sermayesi ve yeni ürün geliştirmeleri için kullanmayı planlıyor. Aynı zamanda da Türkiye'nin 5G altyapısının geliştirilmesinde önemli bir rol oynayarak ülkenin teknolojik gelişimine katkı sağlayacak. Kısacası şirket, global teknoloji müteahhidi olarak konumunu güçlendirmeyi başarıyor ve yatırımcılarına da ortak olma şansı tanıyor.
Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ halka arz taleplerini 13 – 15 Mart tarihlerinde toplayacak. Şirket paylarının satışı 15 Mart Cuma günü saat 17.00'ye kadar devam edecek olup pay talebinde T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak.
Halka arz 1 lira nominal değerli hisse başına 30 liradan olacak. Talep toplama döneminde 2 milyon kişinin katılması halinde 14 lot, 3 milyon kişi katılırsa 9 lot vermesi bekleniyor. Sırasıyla 2 milyon 500 bin kişi olursa 11 Lot 330 TL, 3 milyon kişi olursa 9 Lot 270 TL, 3 milyon 500 bin kişi olursa 8 Lot 240 TL ve 4 milyon kişi olursa 7 Lot 210 TL şeklinde olacak.
Halka arza ilişkin bilgiler
13 Mart 2024 Çarşamba günü 09: 00-23: 50, 14 Mart 2024 Perşembe günü 09: 00-23: 50, 15 Mart 2024 Cuma günü 09: 00-17: 00 saatleri arasında talep toplama yapılacaktır Halka Arz Öncesi Sermaye88.400.000 TL Halka Arz YapısıSermaye Artırımı: 22.100.000 Nominal (%50) Ortak Satışı: 22.100.000 (%50)Halka Açıklık Oranı%40,00Ek SatışYokturHalka Arz Fiyatı30,00 TLHalka Arz Büyüklüğü1.326.000.000 TLTahsisat Dağılımı*%60 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %35 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar %5 Yurt Dışı Kurumsal YatırımcılarDağıtım YöntemiYurt İçi Bireysel Yatırımcılara Eşit DağıtımSatmama TaahhüdüŞirket ve ortaklar için 1 yılFiyat İstikrarı15 gün boyunda gerçekleştirilmesi planlamaktadır Son Dakika › Teknoloji › Telekomünikasyon Şirketi Odine Halka Açılma Sürecini Başlattı - Son Dakika Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın Amerika Eğitim Müşavirliği ve diğer eyaletlerdeki Eğitim Ataşelikleri tarafından düzenlenen 'Çanakkale Dijital Sanat Sergisi'nde, ABD'deki Türk çocukları hayallerindeki görselleri yapay zeka ile oluşturarak yarışmaya katılıyor. Sergi, Çanakkale Zaferi'nin anısına düzenlenen etkinlikle çocuklara tarihi sanat aracılığıyla keşfetme ve ifade etme fırsatı sunuyor. Telegram, 900 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurarak halka arz olmayı düşündüğünü açıkladı. Şirket, bağımsız kalmak ve değerine sadık kalmak için bu adımı atmayı planlıyor. ABD Kongresi, TikTok'un ABD'li kullanıcılarına ait verilere Çin hükümeti tarafından erişildiğine dair endişe duyduğu için TikTok'u yasaklatabilecek bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. Temsilciler Meclisi, TikTok'u yasaklamak için ilgili yasa tasarısını oyladı ve onay aldı. Şimdi gözler, Senato'ya çevrildi ve eğer Senato da tasarıyı onaylarsa, nihai kararı Başkan Joe Biden verecek. Nothing, merakla beklenen Phone (2a) modelini Türkiye'de satışa sundu. İlk 60 dakika içinde 60 binden fazla sipariş aldı. Telefon, 6.78 inç AMOLED ekran, MediaTek Dimensity 7200 Pro işlemci ve çift arka kamera gibi özelliklere sahip. Android 15'in geliştirici ön izlemi, gizlilik ve güvenlik konularına öncelik vererek içerik üreticilerinin kamera donanımını daha iyi kullanmalarına olanak tanıyor. Yapay zeka ile donatılması beklenen bu güncelleme, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde artıracak. Kararlı sürümün çıkış tarihi için nisan ve mayıs aylarını beklemek en iyisi olabilir. Apple, yeni teknolojilerle donatılmış cihazlarını tanıtmaya devam ediyor. 2024 yılında M3 işlemcili Mac modellerinin tanıtılması bekleniyor. Bu modeller arasında Mac mini, Mac Studio ve Mac Pro bulunuyor. Huawei, OceanStor Arctic serisi adı verilen 10 petabaytlık yeni depolama ürününü tanıttı. Yapay zeka ve veri büyüklüğündeki artışlar nedeniyle depolama ihtiyacı her geçen gün daha da artarken, Huawei'nin yeni depolama cihazları %90 daha az güç tüketiyor ve manyeto-elektrik disk teknolojisi ile hızlı ve verimli bir depolama çözümü sunuyor. Xiaomi, yeni Xiaomi 14 serisini Avrupa pazarına sundu ve Türkiye'ye getireceğini duyurdu. Xiaomi 14, kullanıcıya rahat bir tutuş ve taşıma kolaylığı sağlayan boyutlara sahip. 120Hz LTPO AMOLED ekranı, güçlü işlemcisi ve gelişmiş kamera özellikleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca, hızlı şarj özelliği ve gelişmiş bağlantı özellikleriyle kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor. Japonya tarafından yapılan uzaya roket gönderme denemesi, ikinci kez başarısızlıkla sonuçlandı. Kairos adı verilen roket, ilk denemesinde de olduğu gibi kalkış yaptıktan yalnızca birkaç saniye sonra patladı. Japon yönetimi, bu olayın tekrar yaşanmasından oldukça rahatsız olduğunu belirtti ve Space One firmasının geliştirdiği roketin iyileştirileceği açıklandı. Bu olay, halk arasında da moral bozukluğuna neden oldu. Japonya'nın uzay araştırmalarında büyük bir darbe aldığı belirtiliyor. Sony PlayStation sahiplerinin oyun satın almak için kullandığı PlayStation Store, Temel Seçimler indirimleriyle yeniden karşımıza çıktı. Bu indirimlerle birlikte birçok sevilen oyun düşük fiyatla satın alınabilecek. İndirimler arasında EA SPORTS FC 24, Assassin's Creed Mirage, Prince of Persia The Last Crown, The Forest gibi oyunlar yer alıyor. Ayrıca Stray, Dead Island 2, Mortal Kombat, Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition, Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Origins: Gold Edition, Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty: WWII-Gold Edition, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands: Standard Edition, Call of Duty: Black Ops 4, Days Gone gibi oyunlar da indirimli fiyatlarla sunuluyor. Kampanya 28 Mart tarihine kadar devam edecek.
İhraççıOdine Solutions Teknoloji Ticaret A.Ş Halka Arz Tarihi13 – 14 – 15 Mart 2024Talep Toplama SaatleriBanka kanalları aracılığıyla;
13 Mart 2024 Çarşamba günü 09: 00-23: 50,
14 Mart 2024 Perşembe günü 09: 00-23: 50,
15 Mart 2024 Cuma günü 09: 00-17: 00 saatleri arasında talep toplama yapılacaktır Halka Arz Öncesi Sermaye88.400.000 TL Halka Arz YapısıSermaye Artırımı: 22.100.000 Nominal (%50)
Ortak Satışı: 22.100.000 (%50)Halka Açıklık Oranı%40,00Ek SatışYokturHalka Arz Fiyatı30,00 TLHalka Arz Büyüklüğü1.326.000.000 TLTahsisat Dağılımı*%60 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar
%35 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar
%5 Yurt Dışı Kurumsal YatırımcılarDağıtım YöntemiYurt İçi Bireysel Yatırımcılara Eşit DağıtımSatmama TaahhüdüŞirket ve ortaklar için 1 yılFiyat İstikrarı15 gün boyunda gerçekleştirilmesi planlamaktadır
Son Dakika › Teknoloji › Telekomünikasyon Şirketi Odine Halka Açılma Sürecini Başlattı - Son Dakika
Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın Amerika Eğitim Müşavirliği ve diğer eyaletlerdeki Eğitim Ataşelikleri tarafından düzenlenen 'Çanakkale Dijital Sanat Sergisi'nde, ABD'deki Türk çocukları hayallerindeki görselleri yapay zeka ile oluşturarak yarışmaya katılıyor. Sergi, Çanakkale Zaferi'nin anısına düzenlenen etkinlikle çocuklara tarihi sanat aracılığıyla keşfetme ve ifade etme fırsatı sunuyor.
Telegram, 900 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurarak halka arz olmayı düşündüğünü açıkladı. Şirket, bağımsız kalmak ve değerine sadık kalmak için bu adımı atmayı planlıyor.
ABD Kongresi, TikTok'un ABD'li kullanıcılarına ait verilere Çin hükümeti tarafından erişildiğine dair endişe duyduğu için TikTok'u yasaklatabilecek bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. Temsilciler Meclisi, TikTok'u yasaklamak için ilgili yasa tasarısını oyladı ve onay aldı. Şimdi gözler, Senato'ya çevrildi ve eğer Senato da tasarıyı onaylarsa, nihai kararı Başkan Joe Biden verecek.
Nothing, merakla beklenen Phone (2a) modelini Türkiye'de satışa sundu. İlk 60 dakika içinde 60 binden fazla sipariş aldı. Telefon, 6.78 inç AMOLED ekran, MediaTek Dimensity 7200 Pro işlemci ve çift arka kamera gibi özelliklere sahip.
Android 15'in geliştirici ön izlemi, gizlilik ve güvenlik konularına öncelik vererek içerik üreticilerinin kamera donanımını daha iyi kullanmalarına olanak tanıyor. Yapay zeka ile donatılması beklenen bu güncelleme, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde artıracak. Kararlı sürümün çıkış tarihi için nisan ve mayıs aylarını beklemek en iyisi olabilir.
Apple, yeni teknolojilerle donatılmış cihazlarını tanıtmaya devam ediyor. 2024 yılında M3 işlemcili Mac modellerinin tanıtılması bekleniyor. Bu modeller arasında Mac mini, Mac Studio ve Mac Pro bulunuyor.
Huawei, OceanStor Arctic serisi adı verilen 10 petabaytlık yeni depolama ürününü tanıttı. Yapay zeka ve veri büyüklüğündeki artışlar nedeniyle depolama ihtiyacı her geçen gün daha da artarken, Huawei'nin yeni depolama cihazları %90 daha az güç tüketiyor ve manyeto-elektrik disk teknolojisi ile hızlı ve verimli bir depolama çözümü sunuyor.
Xiaomi, yeni Xiaomi 14 serisini Avrupa pazarına sundu ve Türkiye'ye getireceğini duyurdu. Xiaomi 14, kullanıcıya rahat bir tutuş ve taşıma kolaylığı sağlayan boyutlara sahip. 120Hz LTPO AMOLED ekranı, güçlü işlemcisi ve gelişmiş kamera özellikleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca, hızlı şarj özelliği ve gelişmiş bağlantı özellikleriyle kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor.
Japonya tarafından yapılan uzaya roket gönderme denemesi, ikinci kez başarısızlıkla sonuçlandı. Kairos adı verilen roket, ilk denemesinde de olduğu gibi kalkış yaptıktan yalnızca birkaç saniye sonra patladı. Japon yönetimi, bu olayın tekrar yaşanmasından oldukça rahatsız olduğunu belirtti ve Space One firmasının geliştirdiği roketin iyileştirileceği açıklandı. Bu olay, halk arasında da moral bozukluğuna neden oldu. Japonya'nın uzay araştırmalarında büyük bir darbe aldığı belirtiliyor.
Sony PlayStation sahiplerinin oyun satın almak için kullandığı PlayStation Store, Temel Seçimler indirimleriyle yeniden karşımıza çıktı. Bu indirimlerle birlikte birçok sevilen oyun düşük fiyatla satın alınabilecek. İndirimler arasında EA SPORTS FC 24, Assassin's Creed Mirage, Prince of Persia The Last Crown, The Forest gibi oyunlar yer alıyor. Ayrıca Stray, Dead Island 2, Mortal Kombat, Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition, Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Origins: Gold Edition, Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty: WWII-Gold Edition, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands: Standard Edition, Call of Duty: Black Ops 4, Days Gone gibi oyunlar da indirimli fiyatlarla sunuluyor. Kampanya 28 Mart tarihine kadar devam edecek.
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