Temir Gökalp: 'Kriptoyu artık regülasyonlar ve hükümet politikaları şekillendiriyor'

İstanbul Fintech Week (IFW) 2025, bu yıl da Fişekhane'de yoğun katılımla gerçekleştirildi. Altıncı kez düzenlenen etkinlik, yapay zekâdan blockchain'e, finansal teknolojilerden kripto paralara kadar pek çok alanda uzman isimleri bir araya getirdi. GateTR Operasyon Direktörü Temir Gökalp, etkinlikte Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu.

Gökalp, GateTR olarak Türkiye'yi çok büyük bir pazar olarak değerlendirdiklerini ve bu doğrultuda ciddi yatırımlar yaptıklarını söyledi. "2022 Kasım ayında uygulamamızı çıkardık. Regülasyonları önceden öngörerek sistemimizi buna göre kurguladık. Şimdi ise 30 Haziran'a kadar ekibi büyütüyor, yeni zorunlu pozisyonlar için alımlar yapıyoruz," dedi.

"UYUM KRALLARIYLA ŞEKİLLENEN BİR SEKTÖRÜN İÇİNDEYİZ"

Regülasyonların kripto sektörü için dönüştürücü etkisine dikkat çeken Gökalp, GateTR'nin bu süreçte önemli bir avantaj yakaladığını ifade etti. "Uyum kurallarını en baştan dikkate alarak sistemlerimizi oluşturduk. Bu sayede regülasyonlara adaptasyon bizim için daha kolay oldu," diyen Gökalp, Türkiye'de ve dünyada artan denetimlerin kriptoyu daha sağlam temellere oturtacağını savundu.

Kullanıcı güvenliğini önceliklendirdiklerini vurgulayan Gökalp, "Biz merkeziyetsiz yapıyı kullanıcı dostu hale getirdik. Arayüzden kullanıcı desteğine kadar her adımı titizlikle planlıyoruz. Amacımız sektöre değer katan, güvenli ve sürdürülebilir çözümler sunmak," şeklinde konuştu.

2025: KRİPTOYU HÜKÜMETLER VE REGÜLASYONLAR BELİRLİYOR

Temir Gökalp, dünya genelinde kripto sektörüne yön veren en önemli gelişmenin artık sadece teknolojik değil, politik ve regülasyon bazlı olduğunu belirtti. "Artık küçük token hareketlerinden değil, ABD Başkanlık seçimlerinden, Almanya hükümetinin satış kararlarından bahsediyoruz. Kitle ve sektör büyüdü, regülasyonlarla birlikte kullanıcı profili de değişiyor," dedi.

ABD'de Donald Trump'ın kriptoya olan ilgisinin sektörde güçlü yansımaları olduğunu söyleyen Gökalp, "Trump seçim öncesinde bile kriptoyu sahiplenen söylemler geliştiriyordu. Bugün kendi token'ından, ABD'nin kripto rezervlerinden söz ediyor. Bu değişim tüm dünyadaki borsaları etkiliyor," diyerek 2025'in hem hükümetlerin hem regülasyonların sektörü dönüştürdüğü bir yıl olacağına dikkat çekti.