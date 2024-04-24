Tesla, 2025 yılında insansı robot Optimus'u satışa sunabilir - Son Dakika
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Teknoloji

Tesla, 2025 yılında insansı robot Optimus'u satışa sunabilir

Tesla, 2025 yılında insansı robot Optimus\'u satışa sunabilir

Tesla yönetimi, insansı robot Optimus'un 2025 yılında resmi olarak satışa sunulabileceğini düşünüyor. Optimus Gen 2, hızlı, atik ve zeki bir şekilde geliştirilmeye devam ediyor. Elon Musk, robotun şirketin hisselerine olumlu etki yapabileceğini belirtiyor. Ancak diğer şirketlerin de Optimus'un gelişimini takip ederek kendi robotlarını üretebileceği söyleniyor. Optimus Gen 2, imalat, lojistik ve depolama gibi birçok iş sürecinde kullanılabilecek. Fiyatı henüz kesinleşmedi.

24.04.2024 17:16
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Tesla yönetimi, insansı robot Optimus hakkında oldukça önemli bir karara imza atmaya hazırlanıyor. Buna göre, yeni nesil robot 2025 yılı içinde resmi olarak satışa sunulabilir. Şu an için kesinlik kazanmayan durumun, gerçekleştiği takdirde teknoloji dünyasında taşları yerinden oynatabileceği düşünülüyor. Aralık ayında tanıtılan ve eski versiyonuna göre çok daha hızlı, atik ve zeki olan Optimus Gen 2, özel bir laboratuvar ortamında geliştirilmeye devam ediyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Tesla, insansı robot Optimus ile gündem oldu

Radikal açıklamalarıyla bilinen Tesla CEO'su Elon Musk ise yaptığı paylaşımda, insansı robotun önümüzdeki sene içinde resmen piyasaya sürülebileceğini ifade etti. Musk, Optimus robotun milyarca dolar gelir getirebileceğini ve uzun dönemde şirketin hisselerine olumlu bir etki yapabileceğini belirtiyor. Ancak sektördeki birçok firmanın da Optimus'un gelişim sürecini yakından takip ettiği ve kendi robotlarını üretmeye başlayacağı da öne sürülüyor.

Tesla, 2025 yılında insansı robot Optimus'u satışa sunabilir

İmalat, lojistik ve depolama gibi birçok önemli iş sürecinde görev yapabileceği söylenen Optimus Gen 2, insanların yükünü azaltmayı amaçlıyor. İlk olarak fabrikalardaki kullanılması beklenen ürünün, zamanla bireysel müşteriler tarafından da kullanılması bekleniyor. İnsansı robotun nasıl bir fiyattan satılacağı ise şu an için kesin değil. Bu gelişmenin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Tesla yeni nesil insansı robotu ile iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz daha önce hiç Tesla marka bir elektrikli otomobil kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Tesla, 2025 yılında insansı robot Optimus'u satışa sunabilir - Son Dakika

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