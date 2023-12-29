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Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştığı araç haşat oldu - Son Dakika
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Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştığı araç haşat oldu

Elon Musk'ın yeni aracı Tesla Cybertruck, ilk kazasını yaptı. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleşen kazada 17 yaşındaki bir çocuğun kullandığı araç ile Tesla Cybertruck çarpıştı. Kazada can kaybı yaşanmazken Cybertruck çizik bile almaması ve diğer aracın ön kısmının büyük hasar alması dikkat çekti.

29.12.2023 - 10:51,  Güncelleme: 11:39
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Çelik ve uçlara dokunan tasarım tercihiyle dikkat çeken Elon Musk'ın son aracı Cybertruck ilk kazayı yaptı. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir araçla kafa kafaya çarpışan Cybertruck kazadan sapasağlam çıkarken diğer aracın ön kısmında ciddi hasar meydana geldi. Olayın sevindirici yanı ise can kaybının yaşanmaması.

İLK KAZASINI YAPTI

Elon Musk'ın 2019 yılında tanıttığı Tesla Cybertruck, geçtiğimiz aylarda satışlara başladı. Cybertruck,tasarımı nedeniyle diğer araçlarla ya da yayalarla çarpışması durumunda neler olabileceği konusunda akıllarda soru işareti bırakıyordu. Çelik tasarımıyla tercih konusu olan Cybertruck'in geçtiğimiz gün ilk kazasını yaptığı raporlandı.

Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Birinde çizik yok siz bir de diğer aracı görün

DİĞER ARAÇ BÜYÜK HASAR ALDI

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Page Mill Road'un güneyinde üç kişiyi taşıyan 2023 Tesla Cybertruck, 17 yaşındaki sürücünün kullandığı araçla kafa kafaya çarpıştı. Cybertruck'le çarpışan aracın ön kısmında hasar oluşurken kazada can kaybı yaşanmadı. Cybertruck ise kazada neredeyse çizik bile almadı.

Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Birinde çizik yok siz bir de diğer aracı görün

CYBERTRUCK'TE CİDDİ HASAR GÖRÜNMÜYOR

Reddit'te yayınlanan fotoğraflar Corolla'nın ön kısmında ciddi hasar olduğunu gösteriyor. Cybertruck'un görebildiğimiz parçaları, yan perde hava yastıklarının açılmasına rağmen aynı hasarı göstermiyor. Ancak biz sadece yolcu tarafını görebiliyoruz ve fotoğrafta diğer tarafı pek göremiyoruz.

Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Birinde çizik yok siz bir de diğer aracı görün
Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştığı araç haşat oldu
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Amerika Birleşik Devletleri, Tesla Motors, Kaliforniya, Elon Musk, Otomobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştığı araç haşat oldu - Son Dakika
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