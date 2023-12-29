Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştığı araç haşat oldu

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Çelik ve uçlara dokunan tasarım tercihiyle dikkat çeken Elon Musk'ın son aracı Cybertruck ilk kazayı yaptı. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir araçla kafa kafaya çarpışan Cybertruck kazadan sapasağlam çıkarken diğer aracın ön kısmında ciddi hasar meydana geldi. Olayın sevindirici yanı ise can kaybının yaşanmaması.

İLK KAZASINI YAPTI

Elon Musk'ın 2019 yılında tanıttığı Tesla Cybertruck, geçtiğimiz aylarda satışlara başladı. Cybertruck,tasarımı nedeniyle diğer araçlarla ya da yayalarla çarpışması durumunda neler olabileceği konusunda akıllarda soru işareti bırakıyordu. Çelik tasarımıyla tercih konusu olan Cybertruck'in geçtiğimiz gün ilk kazasını yaptığı raporlandı.

DİĞER ARAÇ BÜYÜK HASAR ALDI

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Page Mill Road'un güneyinde üç kişiyi taşıyan 2023 Tesla Cybertruck, 17 yaşındaki sürücünün kullandığı araçla kafa kafaya çarpıştı. Cybertruck'le çarpışan aracın ön kısmında hasar oluşurken kazada can kaybı yaşanmadı. Cybertruck ise kazada neredeyse çizik bile almadı.

CYBERTRUCK'TE CİDDİ HASAR GÖRÜNMÜYOR

Reddit'te yayınlanan fotoğraflar Corolla'nın ön kısmında ciddi hasar olduğunu gösteriyor. Cybertruck'un görebildiğimiz parçaları, yan perde hava yastıklarının açılmasına rağmen aynı hasarı göstermiyor. Ancak biz sadece yolcu tarafını görebiliyoruz ve fotoğrafta diğer tarafı pek göremiyoruz.