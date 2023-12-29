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Tesla Cybertruck ve Toyota Corolla Çarpıştı - Son Dakika
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Tesla Cybertruck ve Toyota Corolla Çarpıştı

Geçtiğimiz haftalarda satışa sunulan Tesla Cybertruck ile bir Toyota Corolla'nın karıştığı bir kaza meydana geldi. Kazada herhangi bir kayıp yaşanmazken, Cybertruck'ın otonom özelliklerinin devrede olmadığı belirtildi.

Tesla Cybertruck ve Toyota Corolla Çarpıştı
29.12.2023 - 16:28,
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Geçtiğimiz haftalarda resmi olarak satışa sunulan Tesla Cybertruck, ABD yollarında görünmeye başladı. Kaliforniya'da gerçekleşen yeni bir kazaya ise Cybertruck'ın da dahil olduğu bildirildi. Elektrikli pickupla bir Toyota Corolla'nın çarpıştığı bildirildi.

Tesla Cybertruck ve Corolla çarpıştı

Geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen kazada, Tesla Cybertruck ve Toyota Corolla kafa kafaya çarpıştı. Bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkan 17 yaşındaki Corolla sürücüsü, tekrar otoyola girmeye çalışırken Cybertruck'a çarptı.

Tesla Cybertruck ve Toyota Corolla Çarpıştı

Bölge kaynaklarından gelen bilgiye göre, Cybertruck'ta üç kişi bulunuyordu ve hafif yaralanma dışında herhangi bir kayıp yaşanmadı. Çarpışma sırasında Cybertruck'ın otonom özelliklerinin devrede olmadığının da altını çizmek gerekiyor.

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Olay yerinden gelen fotoğraflar, Corolla'nın ön tarafında önemli hasar olduğunu gösteriyor. Cybertruck ise, hava yastıkları açılmış olsa da, görünürde büyük bir darbe almamış gibi duruyor. Ancak aracın, fotoğrafta görünmeyen tarafındaki hasarın boyutu belirsiz.

Konuyla ilgili bazı bilgilerin de açıklanmadığını hatırlatalım. Söz konusu Cybertruck'ın bir müşteri aracı mı yoksa test prototipi mi olduğu şu anda bilinmiyor. Ancak kazaya karışan elektrikli pickupta "Foundation Series" olup olmadığını gösteren rozetler yer almıyordu.

Tesla Cybertruck ve Toyota Corolla Çarpıştı

Bu çarpışma, Cybertruck'ın gerçek dünyadaki çarpışma senaryolarına karşı nasıl mücadele edeceğinin ilk göstergesi. Tesla'nın ilk zırhlı araç tasarımı, ilk kazadan ufak çiziklerle kurtulmuş gibi duruyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
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