Tesla Hissedarları Elon Musk için Rekor Ödeme Yapacak - Son Dakika
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Teknoloji
BBC

Tesla Hissedarları Elon Musk için Rekor Ödeme Yapacak

Tesla hissedarları, şirketin CEO'su Elon Musk için rekor düzeyde ödeme yapılmasına ve şirket genel merkezinin Teksas eyaletine taşınmasına onay verdi. Musk'ın 2018 yılında kazanması gereken hisse senedi opsiyonu, yasal süreçler yüzünden ödenememişti. Ödeme miktarı, Tesla'nın hisse senedi fiyatına bağlı olarak 56 milyar dolara kadar çıkabilir. Bu karar, ABD'de bir yönetim kurulu başkanının alacağı en yüksek meblağ olacak.

14.06.2024 06:15
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Tesla hissedarları şirketin CEO’su Elon Musk için rekor düzeyde ödeme yapılmasına ve şirket genel merkezinin Teksas eyaletine taşınmasına onay verdi.

Sosyal medyada bu karar için uzun zamandır kampanya yürüten Musk için bu bir zafer demek.

2018 yılında Musk’ın birtakım hedeflere ulaşması takdirinde 303 milyon hisse senedi opsiyonu kazanmasına karar verilmişti. Bu hedeflere 2020 yılında ulaşıldı ancak yasal süreçler yüzünden ödeme gerçekleştirilemedi.

Tesla’nin hisse senedi fiyatına bağlı olarak Musk’a ödenecek miktar 56 milyar dolara kadar çıkabilir.

Bu, ABD’de bir yönetim kurulu başkanın alacağı en yüksek meblağ olacak.

Geçen yıl ABD'deki en yüksek maaşlı müdürn kazandığının yaklaşık 300 katı değerinde olan paket, altı yıl önce oy kullanan hissedarların %73'ünden destek aldı.

Yönetim kurulu, Musk'ın bu paketi hak ettiğini çünkü liderliğinde Tesla'nın iddialı hedeflerine ulaştığını ve şirkete adanmışlığı için bunun gerekli olduğunu söyledi.

Bu durum yönetim kurulunun Musk’a fazla bağlı olduğu endişesinin ortaya çıkmasına yol açıyor.

Toplantının ardından tezahürat yapan kalabalığa seslenen Musk, “Sizi seviyorum” diyerek “en inanılmaz hissedar topluluğuna” sahip olduklarını dile getirdi.

Şirketin hisseleri kararın ardından yüzde 3 yükseldi.

Şirketin küçük bir hissedarının açtığı dava sonucunda Delaware şehrindeki bir yargıç bu paketi iptal etmişti.

Bu yılın başlarında verilen kararda Yargıç Kathaleen McCormick, meblağın "adaletsiz" olduğunu belirterek Musk’a yakın bir yönetim kurulu tarafından paketin belirlenmesinin sorunlu olduğu kararına varmıştı.

ABD merkezli yatırım bankası Wedbush Securities analisti Dan Ives, bu kararın yatırımcıların Musk’a güvenini gösterdiğini ve Musk'ın şirketten ayrılma tehdidini azalttığını söyledi:

"Bu öneri başarısız olsaydı, birçok kötü senaryo yaşanabilirdi, bunlar arasında Musk'ın Tesla'nın CEO'su olmaktan vazgeçmesi de vardı.”

Oylama bağlayıcı değil. Ayrıca mahkeme kararının bu oyla geçersiz olup olmayacağı belli değil.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Teknoloji Tesla Hissedarları Elon Musk için Rekor Ödeme Yapacak - Son Dakika

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