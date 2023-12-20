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Tesla, kablosuz şarj platformu geliştirdiğini duyurdu - Son Dakika
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Tesla, kablosuz şarj platformu geliştirdiğini duyurdu

Tesla, elektrikli araçlar için kablosuz şarj platformu geliştirdiğini resmen duyurdu. Franz von Holzhausen tarafından yapılan açıklamada, elektrikli araç şarjında bir devrim yaratmaya hazırlandıkları belirtildi. Bu yeni sistem sayesinde Tesla sahipleri, fiziksel prizlere ihtiyaç duymadan araçlarını şarj edebilecekler.

Tesla, kablosuz şarj platformu geliştirdiğini duyurdu
20.12.2023 - 23:13,
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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, indüksiyon yapan bir elektrikli araç kablosuz şarj platformu geliştirdiğini resmen duyurdu. Açıklamayı yapan Franz von Holzhausen, elektrikli araç şarj konusunda bir devrim yaratmaya hazırlandıklarını duyurdu.

Tesla sayesinde elektrikli otomobiller artık kablosuz şarj olabilecek

Von Holzhausen, Tesla sahiplerinin garajlarına girip bir şarj pedinin üzerine park edip fiziksel prizlere ihtiyaç duymadan şarj işlemini başlatabilecekleri bir sistem üzerinde çalıştıklarını resmen duyurdu.

Tesla, kablosuz şarj platformu geliştirdiğini duyurdu

Bu, Tesla'nın indüksiyon yapan şarj kavramını ilk gündeme getirişi değil. Yılın başlarında, Mart ayındaki bir etkinlikte, bir Model S'in garajda fiziksel bir bağlantı olmadan şarj edildiğini gösteren bir fotoğraf ortaya çıkmış ve söylentilere yol açmıştı. Resmi doğrulama bahsettiğimiz gibi von Holzhausen tarafından yapıldı.

Elektrikli otomobiller için kablosuz şarj, garaj zeminine indüksiyon yapan bir ped takılmasını ve fiziksel bağlantı ihtiyacının ortadan kaldırılmasıyla gerçekleşecek. Bu, daha sorunsuz bir şarj deneyimi vaat ederken, geleneksel şarj cihazlarına kıyasla potansiyel olarak daha yüksek bir maliyetle geliyor.

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Kurulumda indüksiyon yapan pedin betona gömülecek ve elektrik panosuna bağlı duvara monte bir şarj cihazının kurulumundan kaynaklanan ek masraflar ortaya çıkacak. Ayrıca, aracın kendisinin de indüksiyon yapan bir alıcıyla donatılması gerekiyor.

Tesla stratejik bir hamleyle yaz aylarında Alman kablosuz şarj şirketi Wiferion'u satın almış, ancak Ekim ayında elden çıkarmıştı. Satışa rağmen Tesla, Wiferion'un mühendislerini elinde tutarak kablosuz şarj geliştirmeye odaklanmaya devam edeceğinin sinyalini verdi. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
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Enerji, Otomobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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