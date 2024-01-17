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Tesla Model Y Fiyatları Güncellendi - Son Dakika
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Tesla Model Y Fiyatları Güncellendi

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden Tesla, son birkaç ayda Türkiye için çok kez fiyat güncellemesi yaptı. Son olarak kısa süre önce de bir değişiklik yapıldı. Böylelikle en pahalı modelin fiyatı 4 milyon TL yaklaştı. İşte güncel Tesla fiyatı…

Tesla Model Y Fiyatları Güncellendi
17.01.2024 - 22:39,  Güncelleme: 22:52
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Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden Tesla, son birkaç ayda Türkiye için çok kez fiyat güncellemesi yaptı. Son olarak kısa süre önce de bir değişiklik yapıldı. Böylelikle en pahalı modelin fiyatı 4 milyon TL yaklaştı. İşte güncel Tesla fiyatı…

Tesla 2024 fiyatı

Tesla, Temmuz 2023'te Türkiye'de faaliyetlere başladı. Bu kapsamda ilk olarak Model Y, 1 milyon 548 bin TL fiyatla satışa çıktı. Model Y'nin ülkemizde gittikçe yaygınlaşmasıyla birlikte talep de arttı. Ancak bugün yine bir fiyat güncellemesi yapıldı. Buna göre Tesla Model Y başlangıç fiyatı 2 milyon 407 bin 824 TL oldu.

Tesla Model Y Fiyatları Güncellendi

Tesla Model Y Long Range başlangıç fiyatı ise 3 milyon 15 bin 629 TL olarak belirlendi. Bununla beraber en üst seviye olan Tesla Model Y Performance'ı satın almak içinse artık en az 3 milyon 138 bin 355 TL ödemek gerekiyor. Yeni listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Yapılan güncellemeyle birlikte Tesla Model Y fiyat listesi;

ModelGüç aktarma organlarıMenzil (WLTP)İvmelenme

(0-100 km/s)Eski Fiyatı (Kasım 2023)Yeni Fiyatı (17 Ocak 2024)

Model YArkadan itiş455 km6.9 sn2 milyon 305 bin 854 TL2 milyon 407 bin 824 TLModel Y Long RangeÇift motorlu dört çeker533 km5.0 sn2 milyon 887 bin 834 TL3 milyon 15 bin 629 TLModel Y PerformanceÇift motorlu dört çeker514 km3.7 sn3 milyon 5 bin 338 TL3 milyon 138 bin 355 TL

Tesla Model Y konfigüre seçenekleri fiyatları;

Çeki Demiri: 36 bin 470 TLGeliştirilmiş Otopilot104 bin 100 TLFull Self-Driving Kabiliyeti206 bin 350 TL

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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