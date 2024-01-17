Tesla Model Y Fiyatları Güncellendi

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden Tesla, son birkaç ayda Türkiye için çok kez fiyat güncellemesi yaptı. Son olarak kısa süre önce de bir değişiklik yapıldı. Böylelikle en pahalı modelin fiyatı 4 milyon TL yaklaştı. İşte güncel Tesla fiyatı…

Tesla 2024 fiyatı

Tesla, Temmuz 2023'te Türkiye'de faaliyetlere başladı. Bu kapsamda ilk olarak Model Y, 1 milyon 548 bin TL fiyatla satışa çıktı. Model Y'nin ülkemizde gittikçe yaygınlaşmasıyla birlikte talep de arttı. Ancak bugün yine bir fiyat güncellemesi yapıldı. Buna göre Tesla Model Y başlangıç fiyatı 2 milyon 407 bin 824 TL oldu.

Tesla Model Y Long Range başlangıç fiyatı ise 3 milyon 15 bin 629 TL olarak belirlendi. Bununla beraber en üst seviye olan Tesla Model Y Performance'ı satın almak içinse artık en az 3 milyon 138 bin 355 TL ödemek gerekiyor. Yeni listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Yapılan güncellemeyle birlikte Tesla Model Y fiyat listesi;