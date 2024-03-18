Tesla Model Y Fiyatlarına Zam Geliyor

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden Tesla, Nisan 2023'te Model Y otomobili ile Türkiye pazarına adım attı. Büyük ilgiyle karşılanan markanın araçları, yollarda görülmeye başlandı ve en çok satanlar sıralamasında rekabet kızıştı. Tesla Model Y satın alanların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu bağlamda marka da talebi karşılamaya çalışıyor.
Ancak yeni Tesla Model Y satın almayı düşünenleri üzecek bir haber var. Öyle ki şirket, yakın zamanda zam yapacaklarını açıkladı. Peki ülkemizde fiyatlar ne kadar oynayacak? İşte Tesla Model Y için zam tarihi ve tahmini fiyat…
Tesla Model Y için 22 Mart'ta zam yapılacak
Tesla'nın Türkiye'de sattığı tek araç şimdilik Model Y. Elektrikli sevenlerin gözdesi olan Tesla Model Y, 2 milyon 605 bin 747 TL başlangıç fiyatına sahip. Çift motorlu 4 çeker olan Long Range versiyon 3 milyon 81 bin 120 TL iken, çift motorlu 4 çeker Performance ise 3 milyon 334 bin 733 TL'ye satın alınabiliyor. Ancak ne yazık ki bu aynı kalmayacak.
Tesla, Avrupa ve Orta Doğu bölgelerini temsil eden resmi hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile 22 Mart itibariyle Avrupa'daki pek çok ülke için fiyatlara zam yapılacağını açıkladı. Marka, bu zammın 2 bin euro seviyesinde olacağını belirtiyor. Tabii bu miktar, her ülkenin döviz kuruna göre değişecek.
Sony ve Honda'dan Tesla Model Y rakibi! İşte detaylar
Tesla Model Y Almanya fiyatı 45 bin euro. Bu bağlamda fiyatın zam sonrasında 47 bin euro olacağını söyleyebiliriz. Bu da yüzde 4.44 oranında artış anlamına geliyor. Peki fiyatlar, Türkiye için nasıl değişecek? Merak edilen kısma geçelim.
Bilindiği üzere Tesla Model Y araçlar ülkemize, Avrupa'dan geliyor. Buna göre Türkiye için de bir zam yapılması ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebilmek mümkün. Ülkemizdeki döviz kuruna göre yaklaşık 140 bin TL'lik zam gelebileceğine yönelik tahminde bulunabiliriz.
Bu tahmine göre Tesla Model Y'nin zam sonrasında başlangıç fiyatı, 2 milyon 790 bin TL'ye çıkabilir. Tabii markanın ülkemize özel bir düzenleme yapması durumunda daha düşük veya daha yüksek bir fiyatla da karşılaşabiliriz. Bunu hep birlikte göreceğiz.
Tahmini Fiyat Son Dakika › Teknoloji › Tesla Model Y Fiyatlarına Zam Geliyor - Son Dakika Rekabet Kurulu, Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada, META Platforms, Inc. (Facebook) hakkında geçici tedbir kararı verdi. Türkiye, ulaşım altyapısını güçlendirmek ve yolları akıllandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 2024-2028 Stratejik Planı'na göre, akıllı ulaşım sistemleri ön plana çıkıyor. Bu sistemlerle seyahat süreleri azaltılacak, trafik güvenliği artırılacak ve enerji verimliliği sağlanacak. Yollar, bilgi iletişim temelli sistemlerle donatılarak çok yönlü veri alışverişi yapabilecek. Ayrıca, 2028'e kadar devlet ve il yollarında 1902 yeni bileşen kullanıma sunulacak ve 900 kilometrelik yol akıllanacak. Karayolları Genel Müdürlüğü, 18 merkez kurarak bu sistemlerin kurulumunu planlıyor. Apple, iPhone SE 4, uygun fiyatlı Apple Vision Pro, katlanabilir iPhone ve iPad modelleri üzerinde çalıştığı ve bu ürünleri önümüzdeki yıllarda tanıtacağı iddialarıyla gündemde. iPhone SE 4'ün 2025'te tanıtılması beklenirken, katlanabilir iPhone ve iPad modellerinin ise 2026 ve 2027'de piyasaya sürülmesi planlanıyor. Teknoloji devi Apple, 2024 yılında kulaklık dünyasına iki yeni AirPods modeliyle adım atacak. Yeni modellerin tanıtımı eylül ya da ekim aylarında gerçekleşecek. Dördüncü nesil AirPods'lar daha gelişmiş ses kalitesi, USB-C bağlantı noktası ve Konumumu Bul özelliğinin takibini kolaylaştıracak hoparlör gibi özelliklere sahip olacak. Apple, Avrupa Birliği'nde yaşadığı sorunların ardından şimdi de ABD Adalet Bakanlığı'nın radarına takıldı. Bakanlık, Apple'a yönelik antitröst davası açmaya hazırlanıyor ve şirket rekabeti kısıtladığı iddiasıyla suçlanıyor. Apple ise davayı temelsiz buluyor ve galip çıkacağına inanıyor. Apple, iPhone'larda ekran deneyimini geliştirmek için ekran altı Face ID teknolojisini test ediyor. Ancak son sızıntılar, kullanıcıların bu özelliği beklemek zorunda kalacağını gösteriyor. Apple'ın yol haritasına göre, ekran altı Face ID teknolojisi 2027'de piyasaya sürülecek iPhone'larda yer alacak. Avustralya'da taksi işletmecileri ve şoförlerinin açtığı toplu davada, Uber taksicilere 278 milyon Avustralya doları (178 milyon ABD doları) ödemeyi kabul etti. Taksiciler, uygulamanın mevcut düzenlemelere uymaması nedeniyle gelir kaybına uğradıkları gerekçesiyle şirkete dava açmıştı. Anlaşma, ülke tarihindeki bir toplu davada varılan en büyük 5. anlaşma olarak kaydedildi. General Mobile, yüksek kalitede ve erişilebilir fiyatlarla kullanıcılara ulaşan geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken bir markadır. Yerli üretim anakartları ve stratejik iş ortaklıklarıyla global arenada güçlü bir konuma sahip olan General Mobile, Türkiye'nin teknoloji sektöründeki öncülerinden biridir. Yerlilik oranını %70-75'e kadar yükselten marka, akıllı telefonlar, 5G Geniş bant ürünleri, sabit geniş bant ürünleri, IoT ve akıllı giyilebilir ürünler gibi çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedir. General Mobile'ın hedefleri arasında iç pazarda marka bilinirliğini artırmak, global pazarda 5G Geniş bant ürünlerinde ilk 3 tedarikçi arasına girmek ve 5G Geniş bant ürün ekosisteminde en iyi 3 markadan biri olmak yer almaktadır. Ayrıca, teknik servis ağıyla hızlı ve güvenilir bir hizmet sunan General Mobile, gelecekte yeni amiral gemisi modellerini piyasaya sürmeyi planlamaktadır.
Tesla Model YFiyatı22 Mart Sonrası
Tahmini FiyatTesla Model Y – Arkadan İtiş2 milyon 605 bin 747 TL2 milyon 790 TL bin TLTesla Model Y Long Range – Çift Motorlu 4 Çeker3 milyon 81 bin 120 TL3 milyon 220 bin TLTesla Model Y Performance – Çift Motorlu 4 Çeker3 milyon 334 bin 733 TL3 milyon 475 bin TL
Son Dakika › Teknoloji › Tesla Model Y Fiyatlarına Zam Geliyor - Son Dakika
Rekabet Kurulu, Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada, META Platforms, Inc. (Facebook) hakkında geçici tedbir kararı verdi.
Türkiye, ulaşım altyapısını güçlendirmek ve yolları akıllandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 2024-2028 Stratejik Planı'na göre, akıllı ulaşım sistemleri ön plana çıkıyor. Bu sistemlerle seyahat süreleri azaltılacak, trafik güvenliği artırılacak ve enerji verimliliği sağlanacak. Yollar, bilgi iletişim temelli sistemlerle donatılarak çok yönlü veri alışverişi yapabilecek. Ayrıca, 2028'e kadar devlet ve il yollarında 1902 yeni bileşen kullanıma sunulacak ve 900 kilometrelik yol akıllanacak. Karayolları Genel Müdürlüğü, 18 merkez kurarak bu sistemlerin kurulumunu planlıyor.
Apple, iPhone SE 4, uygun fiyatlı Apple Vision Pro, katlanabilir iPhone ve iPad modelleri üzerinde çalıştığı ve bu ürünleri önümüzdeki yıllarda tanıtacağı iddialarıyla gündemde. iPhone SE 4'ün 2025'te tanıtılması beklenirken, katlanabilir iPhone ve iPad modellerinin ise 2026 ve 2027'de piyasaya sürülmesi planlanıyor.
Teknoloji devi Apple, 2024 yılında kulaklık dünyasına iki yeni AirPods modeliyle adım atacak. Yeni modellerin tanıtımı eylül ya da ekim aylarında gerçekleşecek. Dördüncü nesil AirPods'lar daha gelişmiş ses kalitesi, USB-C bağlantı noktası ve Konumumu Bul özelliğinin takibini kolaylaştıracak hoparlör gibi özelliklere sahip olacak.
Apple, Avrupa Birliği'nde yaşadığı sorunların ardından şimdi de ABD Adalet Bakanlığı'nın radarına takıldı. Bakanlık, Apple'a yönelik antitröst davası açmaya hazırlanıyor ve şirket rekabeti kısıtladığı iddiasıyla suçlanıyor. Apple ise davayı temelsiz buluyor ve galip çıkacağına inanıyor.
Apple, iPhone'larda ekran deneyimini geliştirmek için ekran altı Face ID teknolojisini test ediyor. Ancak son sızıntılar, kullanıcıların bu özelliği beklemek zorunda kalacağını gösteriyor. Apple'ın yol haritasına göre, ekran altı Face ID teknolojisi 2027'de piyasaya sürülecek iPhone'larda yer alacak.
Avustralya'da taksi işletmecileri ve şoförlerinin açtığı toplu davada, Uber taksicilere 278 milyon Avustralya doları (178 milyon ABD doları) ödemeyi kabul etti. Taksiciler, uygulamanın mevcut düzenlemelere uymaması nedeniyle gelir kaybına uğradıkları gerekçesiyle şirkete dava açmıştı. Anlaşma, ülke tarihindeki bir toplu davada varılan en büyük 5. anlaşma olarak kaydedildi.
General Mobile, yüksek kalitede ve erişilebilir fiyatlarla kullanıcılara ulaşan geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken bir markadır. Yerli üretim anakartları ve stratejik iş ortaklıklarıyla global arenada güçlü bir konuma sahip olan General Mobile, Türkiye'nin teknoloji sektöründeki öncülerinden biridir. Yerlilik oranını %70-75'e kadar yükselten marka, akıllı telefonlar, 5G Geniş bant ürünleri, sabit geniş bant ürünleri, IoT ve akıllı giyilebilir ürünler gibi çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedir. General Mobile'ın hedefleri arasında iç pazarda marka bilinirliğini artırmak, global pazarda 5G Geniş bant ürünlerinde ilk 3 tedarikçi arasına girmek ve 5G Geniş bant ürün ekosisteminde en iyi 3 markadan biri olmak yer almaktadır. Ayrıca, teknik servis ağıyla hızlı ve güvenilir bir hizmet sunan General Mobile, gelecekte yeni amiral gemisi modellerini piyasaya sürmeyi planlamaktadır.
Sizin düşünceleriniz neler ?