Tesla Model Y Modifiye Edildi

Günümüzde otomotiv endüstrisinde modifiye kaçınılmaz bir nokta oldu. Ancak aracı farklı iklim koşullarına uyumlu hale getirmek de sürüş güvenliği açısından önemli bir öncelik. ShiftDelete.Net Kurucusu Hakkı Alkan, bu videoda Tesla Model Y'yi modifiye ettirerek deneyiminin nasıl değiştiğini sizler için aktardı.

Tesla Model Y nasıl değişti?

Hakkı Alkan'a ait Model Y, T PARTS'ın atölyesinde baştan aşağı incelendi. Kış öncesi bakımdan geçirilmek üzere ele alınan otomobilin lastikleri, jant kapakları ve iç/dış tasarımı değiştirildi. Ayrıca aracın tavanına ray sistemi eklendi. Bu da görünümü daha dinamik hale getirdi.

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Model Y için uygulanan değişiklikleri T PARTS kurucu ortağı Beray Kutlu anlattı. Elektrikli araçların yüksek tork ve ağırlık özelliklerinden dolayı kış lastği kullanımının önemini ele aldı. Ayrıca jant kapaklarının değişimiyle menzilin 20 km kadar arttığını dile getirdi.

Model Y'ye yapılan değişikliklerle birlikte genel konforun artırılması amaçlandı. Ayrıca tavan kısmına eklenen sistem sayesinde bisiklet taşıma da mümkün olacak.

Hakkı Alkan T PARTS'ın genel deneyiminden memnun kalırken, izleyicilere özel indirim imkanının altını çizmeyi ihmal etmedi.