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Tesla Optimus, gömlek katladı! - Son Dakika
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Tesla Optimus, gömlek katladı!

Tesla'nın insansı robotu Optimus, gömlek katlama yeteneğini sosyal medyada paylaşılan bir video ile gösterdi. Elon Musk, Optimus'un şu an için önceden programlandığını belirtse de ilerleyen zamanlarda tamamen otonom bir şekilde hareket edebileceğini söyledi.

Tesla Optimus, gömlek katladı!
16.01.2024 - 22:29,  Güncelleme: 22:29
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Son yıllarda teknoloji ciddi bir ilerleme gösterdi. Bunun sonucunda yapay zeka alanında önemli gelişmeler yaşandı. Yapay zeka destekli araçlardan insansı robotlara kadar birçok yenilik, bu ilerlemelerin bir sonucu olarak ortaya çıktı.

Yapay zeka denince akla gelen isimlerden birisi de hiç şüphesiz Elon Musk. Ünlü iş insanının CEO koltuğunda oturduğu Tesla, insansı robot Optimus'u geliştirmeye devam ediyor. Beklentiler giderek artıyorken Elon Musk, Optimus'un gömlek katladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Tesla Optimus ile ilgili tüm detaylar…

Tesla Optimus, gömlek katladı!

Uzun bir süredir insansı robot geliştiren Tesla, 2022'de gerçekleştirdiği "AI Day" etkinliğinde Optimus'u tanıttı. O günden bu yana merakla beklenen robotun geçtiğimiz aylarda ise ikinci nesli duyuruldu. Tesla Optimus, kısa süre önce ise gömlek katmasıyla sosyal medyada çok konuşuldu. İlgili videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Optimus folds a shirt pic.twitter.com/3F5o3jVLq1

— Elon Musk (@elonmusk) January 15, 2024

Burada önemli bir noktaya dikkat çekmek gerekiyor. Elon Musk, Optimus'un gömleği katlamak için önceden programlandığını ifade etti. Yani robot, yapacağı hareketleri ezbere bir şekilde biliyor, tamamen otonom bir şekilde hareket etmiyor.

Musk, bunun sadece bir örnek olduğunu belirterek, Optimus'un ilerleyen zamanlarda bunu tamamen kendi başına otonom bir şekilde yapabilme yeteneğine sahip olacağını söylüyor. Bu videonun paylaşılmasındaki amaç ise robot uzuvlarının kabiliyetini göstermek.

Tesla'nın yeni insansı robotu Optimus Gen 2 resmen tanıtıldı!

Bu video sosyal medyada çok tartışıldı. Kimileri robotun gömleği çok yavaş katladığını söylemişken, birçok kişi etkileyici olduğu konusunda hemfikir oldu. Ev hanımlarının hayali olduğunu söyleyenler de eksik olmadı.

Tesla Optimus, gömlek katladı!

İnsansı robot Tesla Optimus'un yakın zamanda tam otonom şekilde çamaşır katlarken göreceğiz. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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Elon Musk, CEO, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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