Tesla Roadster: 0'dan 100'e 1 Saniyede Çıkacak!

Tesla'nın Roadster modelini bilmeyen yoktur. Hani şu uzay boşluğunda dönen araba. Hatırlayacağınız üzere en son 2017 yılında ikinci Roadster modeli hakkında bilgiler sunulmuştu. Devamında ara ara gündeme gelen otomobil bugün çok farklı bir iddia ile karşımızda. İşte Tesla Roadster ve detayları…
0'dan 100'e 1 saniyede çıkacak! İşte Tesla Roadster
Tesla Roadster'in ikinci nesli ilk olarak Kasım 2017 yılında karşımıza çıkmıştı. O önem 0'dan 100'e, daha doğrusu 0'dan 60 mph (96 km/s), 1.9 saniyede çıkan otomobil hız rekorlarını kırmıştı. Öte yandan bu tarihlerde yapılan lansmanda,veya sadece tanıtımda zira otomobil satışa çıkmadı, misafirlere Elon Musk test sürüşü yapma imkanı sunmuştu.
Aradan 7 yıl geçti ve otomobil ara ara gündeme geldi. Bunlar daha çok "geliştirme" aşamasında olduğunu bizlere kanıtlayan ufak haberlerdi. Ancak dün Twitter (X) platformunda Elon Musk yeni paylaşımlar yaptı. Buna göre otomobil artık hazırdı. İşte o paylaşımlar ve devamı:
Musk dün gece Roadster'in tasarımıyla ilgili radikal kararların alındığını bildiriyor. Devamında ise çok iddialı bir söz var. "O benzersiz bir araba olacak, tabi ona araba diyebilirseniz" gibi özel bir slogan Tesla Roadster için seçilmiş durumda. Aracın teknik detaylarına ise aslında kullanıcılar sorular sordukça girilmiş diyebiliriz.
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Sawyer Merritt isimli bir Twitter kullanıcısı aracın 0'dan 100 km/s hıza ne kadar sürede çıkacağını sormuş. Elon Musk'ın resmi hesabından verdiği cevapta "0-60 MPH<1 sec" şeklinde bir ibare yer almakta. Bu çok çılgınca zira tanıtımda gösterilen aracın 0-100 km/s verisi 1.9 saniye iken şimdi 1 saniyenin de altındaki değerlerden bahsediliyor.
Burada ufak bir kıyaslama yapmamız gerekiyor. Zira 1 saniye oldukça büyük bir iddia. Bu sebeple ilk önce içten yanmalı en hızlılar daha sonrasında da elektrikli en hızlılar ile bir kıyaslama yapalım. İçten yanmalı kısımda dünyanın en hızlı otomobili unvanı şu anda 0,278 sürtünme katsayısı, 5.0 litrelik V8 1.600 Hp motoru ile Koenigsegg Jesko Absolut yer alıyor.
Otomobil 1600 Hp güç üreten motoru ve mükemmele yakın aerodinamik tasarımı ile saatte 300 MPH hızın üzerine çıkabiliyor. Otomobilin 0'dan 100'e çıkma süresi ise 2.5 saniye. Tabi konu içten yanmalı motorlar olduğunda kalkış, şanzıman vb. etkenler sebebiyle 1 saniye ve altına inmek imkansız gibi. En azından şimdilik.
Elektrik dünyasının en hızlılarına baktığımızdaysa bizi McMurtry Speirling karşılıyor. Azami hızı 240 kilometre olan araç aslında bir yarış otomobili. Tek kişilik olan otomobil Goodwood Festival of Speed'de tepe tırmanma yarışı rekorunu da kırdı. Araç 0'dan 100'e 1.5 saniyede çıkıyor.
Aracın tanıtım tarihi gibi detaylarından ise bahsedilmedi. Konuyla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam edecektir. Haberleri ilk siz okumak isterseniz ShiftDelete.Net sosyal medya hesaplarını takip edebilir ve bildirimleri açabilirsiniz!
Son Dakika › Teknoloji › Tesla Roadster: 0'dan 100'e 1 Saniyede Çıkacak! - Son Dakika
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