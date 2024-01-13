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The Last of US Part 2 Remastered için belgesel yayınlanacak - Son Dakika
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The Last of US Part 2 Remastered için belgesel yayınlanacak

Naughty Dog, The Last of US Part 2 Remastered'ın PlayStation 5 için piyasaya yakında sürecek. Onla eş zamanlı olarak, oyunun yapım aşamasını anlatan resmi Grounded 2: Making The Last of US Part 2 belgeseli de YouTube'dan herkesin izleyebileceği şekilde yayınlanacak. Belgesel, Naughty Dog'un oyunun geliştirilmesinde yaşanan zorlukları ve benzersiz felsefesini ele alan 85 dakikalık orijinal yapım belgeselinin devamı niteliğinde. Belgesel çekimlerine 2016 yılında başlandı ve The Last of US Part 2'nin geliştirme süreci anlatıldı. Pandeminin yarattığı zorluklara rağmen, mevcut görüntüler yeniden gözden geçirildi ve kapsamlı bir yapım belgeseli olarak bir araya getirildi. Belgesel, yapım sürecine, yaratıcı süreç, teknolojik gelişmeler ve stüdyonun oyun geliştirme yaklaşımına dair derinlemesine bir bakış sunacak.

The Last of US Part 2 Remastered için belgesel yayınlanacak
13.01.2024 - 22:29,  Güncelleme: 22:32
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Naughty Dog, The Last of US Part 2 Remastered'ın PlayStation 5 için piyasaya yakında sürecek. Onla eş zamanlı olarak, oyunun yapım aşamasını anlatan resmi Grounded 2: Making The Last of US Part 2 belgeseli de yayınlanacak. Peki nereden ve nasıl izlenir?

The Last of US Part 2 belgeseli, YouTube'dan herkesin izleyebileceği şekilde yayınlanacak

Belgesel, Naughty Dog'un 2015 yılında The Last of US'ın ilk bölümü için hazırladığı ve büyük beğeni toplayan oyunun geliştirilmesinde yaşanan zorlukları ve benzersiz felsefesini ele alan 85 dakikalık orijinal yapım belgeselinin devamı niteliğinde. Yeni belgeselin fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Belgesel çekimlerine 2016 yılında başlandı ve The Last of US Part 2'nin geliştirme süreci anlatıldı. Ancak, 2020 yılında koronavirüs pandemisinin başlaması nedeniyle prodüksiyon durduruldu.

Pandeminin yarattığı zorluklara rağmen, mevcut görüntüler yeniden gözden geçirildi ve kapsamlı bir yapım belgeseli olarak bir araya getirildi. Grounded 2'nin fragmanı, oyun endüstrisinde yaygın olan ve sıkça tartışılan zorlu bir çalışma pratiği olan crunch konusu da dahil olmak üzere Naughty Dog'un hem zaferlerine hem de karşılaştığı zorluklara ışık tutarak geliştirme yolculuğunu anlatıyor.

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The Last of US Part 2 belgeseli, yapım sürecine, yaratıcı süreç, teknolojik gelişmeler ve stüdyonun oyun geliştirme yaklaşımına dair derinlemesine bir bakış sunacak. Belgeselde crunch ile ilgili tartışmalara yer verilmesinden de anlaşılacağı üzere, Naughty Dog oyun geliştirmenin daha karmaşık yönlerini ele almaya kararlı görünüyor.

Grounded 2: Making The Last of US Part 2, YouTube üzerinden ücretsiz olarak izlenebilecek, ancak kesin yayın tarihi açıklanmadı. Naughty Dog, hayranlarını belgeselin yayınlanma detaylarıyla ilgili güncellemeler için resmi sosyal medya hesaplarını takipte kalın diyor.

Siz The Last of US Part 2 Remastered için heyecanlı mısınız? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
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SON DAKİKA: The Last of US Part 2 Remastered için belgesel yayınlanacak - Son Dakika
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