Threads, Rekabet Kurulu kararıyla Türkiye\'de kapatılıyor

Teknoloji

Threads kullanıcıları bugün uygulamaya girdiklerinde hiç beklemedikleri bir açıklamayla karşılaştılar. Instagram'ın X rakibi platformu Threads, Rekabet Kurulu kararı neticesinde Türkiye'deki kullanıcılara kapatılıyor.

Threads kapatılıyor: Son gün 29 Nisan 2024!

Instagram, X (Twitter) rakibi Threads platformunu geçtiğimiz yıl kullanıcılarla buluşturdu. Tabii Threads'te hesap açan kullanıcıların Instagram hesaplarını silmeden Threads hesaplarını da kapatamaması gibi tepki çeken birçok durum yaşandı.

Fakat hiçbiri platformun kapatılmasına neden olmadı. Ta ki Rekabet Kurulu'nun Instagram verilerinin Threads'te kullanılamayacağına karar verişine dek. Bunun üzerine sorun çözülene kadar Threads'in Türkiye'deki kullanıcılar için kapatılmasına karar verildi

Threads tarafından kullanıcılarla paylaşılan metin şu şekilde:

Rekabet Kurulu'nun kararı nedeniyle, Threads 29 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye'deki kişiler tarafından kullanılamayacak. Threads profilin devre dışı bırakılacak fakat bilgilerini indirebilir ve profilini istediğiniz zaman silebilirsin. Türkiye'deki Threads topluluğuna değer veriyoruz ve yakında geri dönmeyi umuyoruz.

Threads tarafından konuyla ilgili yapılan resmi açıklama ise şu şekilde:

"Threads'i Türkiye'de geçici olarak durduracağız.

Türk Rekabet Kurumu'nun geçici tedbir kararı kapsamında, 29 Nisan'dan itibaren Threads'i Türkiye'de geçici olarak kapatacağız

Türkiye'de Facebook, Instagram, WhatsApp veya diğer Meta hizmetleri ile diğer ülkelerde Threads kullanımı bundan etkilenmeyecek.

Türkiye'de Threads'i kullanan kişiler için oluşabilecek aksaklıkları en aza indirmek için gerekli adımları atıyoruz.

Türk Rekabet Kurumu'nun geçici tedbir kararı kapsamında, 29 Nisan Pazartesi gününden itibaren Threads'i Türkiye'de geçici olarak durduracağız. Türkiye'de topluluklarıyla Threads'de etkileşim kuranlar için bu kararın son derece üzücü olacağının farkındayız. Oluşabilecek aksaklıkları en aza indirmek için aşağıdakiler dahil olmak üzere gerekli adımları atıyoruz:

Türkiye'de Threads'i kullanan herkes, 29 Nisan'dan önce Threads uygulamasında bu karar hakkında bilgilendirilecek.

Türkiye'de Threads'i kullananlar Threads profillerini silmeden dondurabilecek ya da profillerini tamamen silebilecek.

Threads tekrar Türkiye'ye döndüğü takdirde, profilini dondurmayı seçen kişilerin gönderileri ve başkalarının gönderileriyle olan etkileşimleri tekrar görünür olacak.

Profillerini donduran kişiler diledikleri zaman Bilgilerini İndir aracı üzerinden gönderilerini indirebilecek ve mevcut içeriklerini muhafaza edebilecek.

Bunu Rekabet Kurumu'nun geçici tedbir kararı nedeniyle yapıyoruz.

Rekabet Kurumu, yakınlarda Threads ile Instagram arasında veri paylaşımını yasaklayan bir geçici tedbir kararı yayınladı. Bu geçici tedbir kararına katılmamakla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm hukuki şartlarına uyduğumuza inanıyoruz ve bu karara itiraz edeceğiz.

Rekabet Kurumu'nun geçici tedbir kararı, bize Türkiye'de Threads'i geçici olarak durdurmak dışında hiçbir seçenek bırakmıyor. Rekabet Kurumu ile yapıcı bir şekilde iletişim kurmaya devam edeceğiz ve Threads'i Türkiye'deki insanlara mümkün olan en kısa sürede tekrar sunmayı umuyoruz.

Rekabet Kurulu kararını görmek için burayı tıklayabilirsiniz