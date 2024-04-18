TikTok, içerik üreticilerini cezalandırmak için önlemlerini artırdı

TikTok, potansiyel olarak problemli içerik paylaşan içerik üreticilerini cezalandırmak için önlemlerini artırdı ve uygulamada önerilebilecek içeriklerle ilgili kurallarını sıkılaştırdı. Yeni topluluk kuralları, Mayıs ayında yürürlüğe girecek ve 'Sizin İçin' akışında önerilemeyecek içeriklerin listesi uygulamaya konulacak. İşte yeni kurallar…
TikTok, 'Sizin İçin' önerilerini kural dışı davranan kullanıcılardan arındırıyor
Liste, müstehcen içerikli veya şiddet içeren videolar gibi açık kategorileri içermekle kalmıyor, aynı zamanda uygulama için daha önce tartışma konusu olan konuları da ekliyor. Örneğin, tehlikeli aktiviteler ve meydan okumaları gösteren videolar veya birçok türdeki kilo verme ve diyet içeriği artık önerilmeyecek.
Ayrıca, 16 yaşın altındaki kullanıcıların videoları 'Sizin İçin' akışında yer alamayacak. İşte yeni kurallar ve uygulama politikaları:
Yanıltıcı bilgiler ve komplo teorileri: TikTok ayrıca, temelsiz komplo teorileri ve belirli olaylar veya durumlar hakkında yanıltıcı bilgiler içeren içerikleri de engelleyecek. Örneğin, bir müzik konserindeki kalabalığı siyasi bir protesto olarak göstermek gibi içerikler yasaklandı.
Hesap durumu özelliği: TikTok, kullanıcıların bu kurallara uymadıkları durumlarda hesaplarının durumunu izleyebilmeleri için yeni bir 'hesap durumu' özelliği ekliyor. Bu özellik, Instagram'daki benzer bir özellik gibi, içerik üreticilerini hesaplarında ve gönderilerinde alınan cezalar hakkında bilgilendirecek.
Cezalar ve hesap erişilebilirliği: Kuralları sürekli ihlal eden içerik üreticilerinin hesapları, sadece belirli gönderileri değil, genel olarak önerilerden çıkarılacak ve arama sonuçlarında bulunmaları zorlaştırılacak. Bu ihlaller doğrultusunda kullanıcılara ikinci bir şans verilmeyecek.
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Bu adımlar, TikTok'un içerik kalitesini artırmak ve platformdaki genç kullanıcıların güvenliğini sağlamak için attığı önemli adımlar arasında yer alıyor. TikTok'un 'Sizin İçin' önerilerini düzenleme girişimi, platformun içerik kalitesini artırma ve kullanıcı güvenliğini sağlama yönündeki kararlılığını gösteriyor.
TikTok'un 'Sizin İçin' kısmına getirdiği yeni topluluk kuralları ve geliştirilen hesap yönetimi özellikleri, özellikle genç kullanıcılar için daha güvenli bir çevrimiçi ortam yaratmayı amaçlıyor. Bu değişiklikler, TikTok'un yasal düzenlemelere uyum sağlama ve global pazardaki varlığını sürdürme çabasının bir parçası olarak da değerlendirilebilir.
Öneri algoritmasındaki bu sıkı politikalar, kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyerek platformun uzun vadeli itibarını ve kullanıcı sadakatini korumak için kritik bir adım. Peki siz yeni kurallar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
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