TikTok\'ta Universal Music Group ile yaşanan anlaşmazlık şarkıların silinmesine neden olabilir

Mobil dünyanın devasa gelişimiyle hayatımıza giren mecralardan birisi de TikTok oldu. Platform öylesine popüler oldu ki çok kısa sürede Facebook, X (Twitter) ve YouTube gibi yılların köklü mecralarıyla kıyasıya rekabet eder hale geldi. Ancak platformla ilgili yaşanan son gelişmeler çok da olumlu değil. Zira TikTok'u TikTok yapan, kısacası şarkı söyleme ve dans etme konsepti dünyanın en büyük müzik şirketlerinden biri konumundaki Universal Music Group nedeniyle ciddi zarar görebilir.
TikTok'ta işler yolunda gitmiyor – 4 milyona yakın şarkı silinebilir
TikTok ile Universal Music Group arasındaki lisans anlaşmazlığı bir türlü çözülmek bilmiyor. Bilindiği üzere 31 Ocak tarihinde iki dev isim arasındaki anlaşma sona erdi ve yapılan lisans görüşmelerden de herhangi bir olumlu sonuç çıkmadı. Bununla birlikte 1 Şubat tarihi itibariyle Universal Music Group bünyesindeki Taylor Swift, Billie Eilish ve Harry Styles gibi ünlü sanatçıların şarkılarından oluşan yaklaşık 3 milyonluk geniş çaplı müzik katoloğu TikTok'tan kaldırıldı.
TikTok ile lisans anlaşmasının yenilenmeme sebepleri ise Universal Music Group'a göre sanatçılara uygun telifin ödenmemesi, platformun yapay zeka tarafından oluşturulan kayıtları engelleyememesi ve çevrim içi güvenlikle ilgili sorunlar şeklinde.
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Son gelen bilgilere göre işler burada bitmiyor. Zira TikTok tarafından yapılan son açıklamaya baktığımızda şimdi de Universal Music Publishing Group (UMPG) ile sözleşmesi bulunan şarkı yazarları için benzer bir durumun olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada 1 Şubat'ta kaldırılan 3 milyon müziğin ardından şimdi de 4 milyona yakın şarkının platformdan ayrılması ihtimaller dahilinde. Yani daha fazla popüler parça yakın bir zamanda platformdan ayrılacak ve bu özellikle dans videoları çeken kullanıcılar için birçok probleme neden olacak.
Universal Music Group'un, Universal Music Publishing Group (UMPG) ile sözleşme imzalayan bir şarkı yazarı tarafından yazılan tüm şarkıları, onların sağladığı bilgilere dayanarak kaldırma yönündeki gerekliliğini yerine getirme sürecindeyiz. Onların eylemleri yalnızca temsil ettikleri şarkı yazarlarını ve sanatçıları etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda Universal'la anlaşması olmayan birçok sanatçıyı ve şarkı yazarını da etkiliyor.
Bu konuyu biraz daha açacak olursak; Universal Music Publishing Group (UMPG), Universal Music Group bünyesinde. Ancak sadece yayın haklarına odaklanan bir birim diyebiliriz. Burada UMPG sözleşmeli bir yazarın bir şarkıya herhangi bir şekilde katkıda bulunması ilgili parçanın lisans sorunları nedeniyle TikTok'tan kaldırılmasını gerektiriyor.
Yani Taylor Swift, Adele, Justin Bieber, Mariah Carey, Ice Spice, Elton John, Harry Styles ve SZA gibi isimlerle iş birliği yapan sanatçıların şarkıları da platformdan kaldırılacak ve halihazırda bu parçaları kullanan videoların da sesi kısılacak.
Son Dakika › Teknoloji › TikTok'ta Universal Music Group ile yaşanan anlaşmazlık şarkıların silinmesine neden olabilir - Son Dakika
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