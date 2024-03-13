TikTok\'tan Instagram\'a rakip uygulama!

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Ortaya çıkan sızıntılar, TikTok platformunun Instagram benzeri bir uygulama açmaya hazırlandığını gösteriyor. TikTok Photos adı verileceği iddia edilen uygulama, kullanıcıların diledikleri gibi fotoğraf paylaşmasını sağlayacak.

Ayrıca platforma halihazırda üye olan kişiler, ekstra bir üyelik açmaya gerek kalmadan mevcut hesaplarını yeni uygulamaya bağlayabilecek. Uygulamanın ilk etapta Android ve iOS için kullanıma sunulması bekleniyor.

TikTok, Instagram rakibi uygulama mı yapıyor?

TikTok'un güncelleme verilerine ulaşan bazı kişiler, şu an tasarım sürecinde olan uygulama hakkında önemli bilgilere ulaştı. Şirketin uygulama için yeni sloganlar ve özel bir logo hazırlığı içinde olduğu belirlenirken, bu durum fanlar arasında büyük bir heyecan yarattı. Fakat platformun tam olarak nasıl çalışacağı ve Instagram'a hangi yönlerden benzeyeceği henüz bilinmiyor.

TikTok kısmen bir fotoğraf paylaşma özelliği sunsa da, Photos uygulamasıyla bu alana daha fazla ağırlık vermek istiyor. Aslında şirketin böyle bir yenilik yapacağı bir süredir konuşuluyordu. Fakat uygulama için şimdilik herhangi bir resmi çıkış tarihi verilmiş değil.

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Amerika'da süresiz olarak kaldırılabileceği konuşulan platformun bu hamlesi, birçok kişi tarafından yeniden yükselme çabası olarak nitelendirildi. Instagram yönetiminin bu girişime nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu oldu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce TikTok'un uygulamaya koyduğu strateji doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.