TikTok, Windows için LIVE Studio uygulamasını piyasaya sürdü

TikTok, kullanıcılarının bilgisayarları üzerinden canlı yayın yapmalarını sağlayan TikTok LIVE Studio uygulamasını piyasaya sürdü. İçerik üreticileri başta olmak üzere TikTok hesabına sahip olan herkesin içeriklerini hem daha rahat hem de benzersiz bir şekilde oluşturmasına olanak sağlıyor. Peki neler sunuluyor?
TikTok LIVE Studio, Windows için piyasaya sürüldü!
TikTok LIVE Studio, Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlara indirilebilir bir yazılım olarak piyasaya sürüldü. TikTok içerik üreticileri artık bu yeni aracı kullanarak video ve ses içeriklerini farklı kaynaklardan alıp özelleştirilmiş en fazla 10 sahne üzerinden TikTok'ta canlı olarak paylaşabiliyorlar. Bu sayede Elgato capture kartı gibi harici cihazlardan veya Steam gibi platformlardan alınan içerikler kolayca paylaşılabiliyor.
Tabii LIVE Studio ile sunulan özellikler sadece bu kadarla sınırlı değil. Detaylı CANLI yayın ayarları kullanıcıların yayın başlıklarını, kapak fotoğraflarını ve etiketlerini özelleştirmelerine ve potansiyel izleyici kitlelerini genişletmelerine yardımcı oluyor. Ayrıca çoklu konuk veya co-host özellikleri sayesinde interaktif yayınlar yapmak da mümkün hale geliyor.
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İçerik üreticiler ses ve video ayarlarından canlı yayın verilerine kadar birçok detaylı bilgiye ulaşabiliyorlar. Dikey veya yatay yayın yapmanın yanı sıra ücretsiz efektleri kullanma gibi özellikler içerik üreticilerine yaratıcılıklarını sergileme konusunda geniş bir yelpaze sunuyor.
Canlı sohbet bölümü de izleyicilerle etkileşimi artırıyor. Bu bölümde izleyicilerden gelen yorumları ve hediyeleri ve emojileri görüntüleyebiliyorsunuz. Ayrıca kullanıcılara sohbetlerini filtreleme ve düzenleme seçenekleri de sağlıyor. Dolayısıyla TikTok deneyimini bir üst seviyeye çıkarmanıza yardımcı oluyor.
TikTok LIVE Studio indir
LIVE Studio'yu indirmek için burayı tıklayabilirsiniz.
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