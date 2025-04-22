TOGG'da üst düzey ayrılık - Son Dakika
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Teknoloji

TOGG'da üst düzey ayrılık

TOGG\'da üst düzey ayrılık

Türkiye'nin Otomobili Girişimi TOGG'da tasarım süreçlerine liderlik eden Berkan Kaplan, görevinden ayrıldığını duyurdu. 2019'dan beri TOGG bünyesinde çalışan ve T10X ile T10F modellerinin geliştirilmesinde önemli rol oynayan Kaplan, LinkedIn hesabından duygusal bir veda mesajı yayınladı.

22.04.2025 09:01
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Türkiye'nin otomobili girişimi Togg'da, kuruluşundan bu yana tasarım süreçlerine liderlik eden kilit isimlerden Berkan Kaplan, görevinden ayrıldığını duyurdu. 2019 yılından beri Togg bünyesinde yer alan ve şirketin kendi Tasarım Stüdyosu'nu kurarak T10X ile T10F modellerinin geliştirilmesinde kritik rol oynayan Kaplan'ın ayrılığı son dönemde yaşanan en üst düzey ayrılık oldu.

KAPLAN'DAN DUYGUSAL VEDA MESAJI

Berkan Kaplan, kişisel LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımla Togg ailesine veda ettiğini açıkladı. 6 yıllık süreçte Türkiye'nin ilk yerli elektrikli araçları T10X ve T10F projelerinde, kurduğu yerli Tasarım Stüdyosu'na liderlik etmenin büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu belirten Kaplan, "2019 yılında katıldığım Togg ailesinden, bu ay itibarıyla ayrılıyorum. Geçtiğimiz 6 yıl boyunca, Türkiye'nin ilk yerli elektrikli araçları olan T10X ve T10F projelerinde, kurduğum yerli Tasarım Stüdyosuna liderlik etmek benim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı oldu. Ekibimle birlikte yalnızca araç tasarımlarında değil; Trugo şarj üniteleri, uluslararası fuarlarda sergilenen kavramsal tasarımlar ve birçok başka projede de önemli başarılara imza attık. Bugün, Togg ile ilgili projelerimde sona gelmiş bulunuyorum. Ancak geride bıraktığım yerden büyük başarılarla devam edileceğine olan inancım tam. Bu süreçte her zaman yanımda olan ve birlikte çalışmaktan büyük keyif aldığım Design Studio ekibime en içten teşekkürlerimi sunuyorum. T10X ve T10F'nin hayata geçmesini sağlayan, bu şirketi sıfırdan inşa eden ve büyük hayaller için hayatlarını değiştiren tüm çalışma arkadaşlarıma da sonsuz teşekkürler. Tasarım liderliği yolculuğumda bana rehberlik eden Murat Günak'a ve süreç boyunca bilgi ve tecrübelerini benimle paylaşan Pininfarina ekibine de ayrıca minnettarım. Şimdi yeni projelerin, yeni yolculukların ve yeni heyecanların zamanı geldi. Yakında yeni gelişmelerle yeniden görüşmek dileğiyle." paylaşımını yaptı.

TOGG'da üst düzey ayrılık
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İş Dünyası, Teknoloji, Otomobil, Linkedın, Türkiye, Ekonomi, TOGG, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji TOGG'da üst düzey ayrılık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • taner taner:
    Alan yok zaten zort 27 133 Yanıtla
  • Ademoğlu Cumuriyet:
    Birazdan bu arabalar İtalya'dan geldi Türkiye araba üretmiyor deyip komik şekilde Türk firmalarına olan boykot listesine alanlar dağılma başlıyor deyip kötülemeye gelirler... 92 32 Yanıtla
  • Ahmet:
    Yalanmı parçalar bir çoğu İtalya'dan geldi tabiki araba burada yapılıyor. Araştırın bakim 100de % tüm parçalar buradami üretilmiş yurt dışındami. 20 56 Yanıtla
  • Halis demir:
    YOLLAR TOGG LA DOLDU İÇİMİZDEKİ HAİNLER HEMEN KENDİNİ BELLİ ETTİ. 41 16 Yanıtla
  • 78908900:
    Verdiğin hizmet ve katkın için teşekkür ederiz..TOGG ,Berkan 'dan ibaret değil biri gider diğeri gelir ...TOGG için İtalya dan geliyor diyenler sevinir sadece ... 42 13 Yanıtla
  • Ahmet:
    Arabayı zaten alan 2 ay sürmeden satıyor. Kimiside yüzde 0 faiz için alıyor nakite çeviriyor satarak 16 33 Yanıtla
  • Halis demir:
    helal olsun yollar toog la doldu meydanlar aç chp lilerle 31 16 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    hangi araba tam yerli ki zaten. gunumuz dunyasinda buna zaten gerek yok ve maliyet artisi demek. onde gelen markalar birliktelik halinde 3 lu 30 li 20 li.. amac maliyeti azaltmak iken kuru kuru milli degil demek cok yersiz. konu pazarlayabilmek ic ve disa. o apayri bir sey. ama byd icin toog ikinci plana atildi konusu da bi gercek. dahasi devlet kurumlarinda toog kullanimi cok sinirli kaldi.. hatta yok gibi.. madem bizim uretimimiz ee o halde ulkede resmi araclarda cogunluk onda olmasi gerekirken hukumetin kendisi almiyor zaten bakanliklar yolu ile toog u. bu ne perhizzz bu ne lahana tursusu.. 10 6 Yanıtla
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